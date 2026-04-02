В России выросли продажи новых отечественных автомобилей

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Продажи новых автомобилей российского производства на рынке РФ по итогам первого квартала 2026 года выросли на 18% в годовом выражении и составили более 181 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").