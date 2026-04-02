Цена на авиатопливо в Европе выросла почти на 300 долларов за день

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Цены на авиатопливо и дизель в северо-западной Европе в четверг превысили 1,9 тысячи и 1,6 тысячи долларов за тонну соответственно, сообщает международное агентство Argus.
«
"По оценке Argus, цена авиационного топлива на условиях CIF для Северо-Западной Европы составляет 1903,5 доллара за тонну... Цена дизельного топлива ARA на условиях FOB составила 1604 доллара за тонну", - говорится в сообщении агентства.
По данным Argus, цена на авиатопливо выросла почти на 300 долларов за день, на дизель - более чем на 200 долларов за день.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.