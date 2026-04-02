В Афганистане ужесточили дресс-код для женщин

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Афганские власти ужесточают мусульманский дресс-код для женщин в провинции Герат, заявляя, что обтягивающая тело одежда запрещена шариатом, сообщает афганская радиостанция "Салам Ватандар".
По данным радиостанции, руководство управления министерства поощрения добродетели и предотвращения порока в провинции Герат издало новый стайл-гайд для женщин, в котором прописало, что "хиджаб должен быть свободным и неприметным".
«
"Глава управления Азиз Ур-Рахман Мухаджир указал на необходимость соблюдения правил ношения исламского хиджаба в полном объеме", - отмечает радиостанция.
"Главный критерий заключается в свободной, не прилегающей к телу и неприметной одежде, не привлекающей внимание других людей. Ношение обтягивающей одежды противоречит принципам шариатского хиджаба... Этот процесс будет продвигаться через просвещение и мирное взаимодействие", - приводит радиостанция слова чиновника.
По словам Мухаджира, "использование паранджи, чадры или других покрытий для тела допустимо только в случае соответствия элементов одежды принципам шариатского хиджаба".
В пограничной с Ираном западной афганской провинции Герат большинство населения составляют этнические таджики. Для таджикских женщин ношение "глухой" бурки, свойственной пуштунской культуре, непривычно. До прихода к власти талибов в августе 2021 года их одежда ничем не отличалась от одежды иранских женщин, не закрывающих полностью свое лицо от чужих глаз.
