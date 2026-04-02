СУХУМ, 2 апр - РИА Новости. Представители Минэкономразвития России посетят форум "Абхазия - инвестиция в будущее", который проходит в республике 2-4 апреля, сообщили в министерстве.
"Российская делегация посетит Форум "Абхазия - инвестиция в будущее"", - говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития РФ.
Министерство экономического развития РФ представят заместители министра Сергей Назаров и Дмитрий Вахруков, а также директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев.
В рамках форума планируются встречи сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, рабочая встреча представителей туристического бизнеса Абхазии и России. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые помогут дать дополнительный толчок для реализации совместных проектов.
Кроме того в рамках форума пройдут круглые столы "Роль государства в поддержке инвестиционной деятельности", "Развитие сельского хозяйства", "Туризм как драйвер развития экономики", "Перспективы развития авиасообщения и влияние транспортной инфраструктуры на развитие экономики", "Традиции и перспективы развития виноградарства и виноделия" и "Влияние креативных индустрий на современную экономику".
