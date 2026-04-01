Почему бальзам "Звездочка" был так популярен в СССР

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Запах, который невозможно спутать ни с чем — первое, что приходит на ум при упоминании бальзама "Звездочка". Резкий ментолово-эвкалиптовый аромат мгновенно вызывает ассоциации с детством, простудами и домашними способами "лечения всего".

А что на самом деле это за мазь?

Из Вьетнама в советские аптечки

Бальзам появился не в Советском Союзе. Его разработали во Вьетнаме в 1954 году, а спустя полтора десятилетия рецепт был официально зарегистрирован компанией Danapha Pharmaceutical. В оригинале средство называлось "Cao Sao vàng", что переводится как "Высокая золотая звезда". Уже позже, благодаря зарубежным рынкам, закрепилось более простое название — "Золотая звезда", которое в СССР сократилось до привычной "Звездочки".

В страну бальзам попал в середине 1970-х годов — в период тесных отношений между СССР и социалистическим Вьетнамом. Довольно быстро средство стало популярным. Причины были простыми: низкая цена — около 50 копеек, и вера в "заморское чудо".

Несмотря на ореол "универсального лекарства", состав бальзама вполне объясним с точки зрения фармакологии. В его основе эфирные масла, которые веками использовались в традиционной вьетнамской медицине.

Ментол отвечает за характерный охлаждающий эффект и частично снижает болевые ощущения. Камфора, напротив, дает легкое согревание и стимулирует кровообращение. Эвкалиптовое масло облегчает дыхание и обладает антисептическими свойствами, мята помогает при заложенности носа и кашле, гвоздичное и коричное масла — усиливают противовоспалительный эффект и создают ощущение тепла. Дополняют состав воск, вазелин и другие вспомогательные компоненты.

Такой набор нельзя назвать уникальным, но его сочетание дает выраженный сенсорный эффект — именно он и стал ключом к популярности.

Народные способы применения и вьетнамские практики

В СССР "Звездочка" получила десятки способов применения, многие из которых не имели отношения к официальной медицине. Ее наносили на виски при мигрени, под нос при насморке, на грудь и спину при кашле.

Иногда мазали даже пятки — считалось, что это помогает при простуде. При этом во Вьетнаме существовали и более специфические практики. Невролог Жан Шоломицкий вспоминает

"Массаж с бальзамом делали при бронхитах и воспалениях легких <...> по проекции бронхов, а затем выскребали медными монетками до тех пор, пока не появится стойкое покраснение".

Такие методы сегодня выглядят спорно, и специалисты не рекомендуют их повторять.

Современная медицина относится к "Звездочке" спокойно — без восторга, но и без отрицания. При этом врачи подчеркивают: бальзам действует симптоматически. Он может облегчить состояние, но не устраняет причину заболевания.

Кстати, несмотря на натуральный состав, бальзам нельзя считать абсолютно безопасным. Его не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны или поврежденную кожу. Возможны аллергические реакции, а чрезмерное использование может привести к раздражению.

"Звездочка" дошла до Запада

Интересно, что популярность "Звездочки" вышла далеко за пределы бытового использования. По некоторым данным, бальзам входил в комплект снаряжения советского спецназа, как средство против укусов насекомых, головокружения и усталости.

Существует и менее очевидный факт: после того как о средстве узнали на Западе, им заинтересовались американские структуры. Бальзам закупали напрямую из Вьетнама, причем в значительных объемах. Так продукт из социалистической страны оказался востребован даже у геополитических оппонентов.