Россия прекратит аккредитацию журналиста голландского СМИ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия в ответ на решение властей Нидерландов выдворить из страны шеф-корреспондента РИА Новости в Гааге прекращает аккредитацию журналиста одного из голландских СМИ в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Так как практика притеснений, дискриминации в отношении российских журналистов с нидерландской стороны не прекратилась, вопреки советам их собственных дипломатов в Москве, мы это оставить так не можем. Поэтому в ответ на действия голландских властей вынуждены принять решение о прекращении действия аккредитации и пребывания в России корреспондента одного из голландского СМИ", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что российская сторона много месяцев находилась в контакте с представителями Нидерландов и искала различные варианты развязок ситуации и предупреждала о том, что вынуждена будет пойти на зеркальные ответные меры.
"Надо отдать должное, мы видели, как непосредственно посольство (Нидерландов - ред.) в Москве понимает всю пагубность действий своего правительства на данном направлении. И мы видели, что нидерландские дипломаты в Москве пытались, надо отдать им должное, сделать все возможное для того, чтобы не доводить эту ситуацию до абсурда. Видимо, у них не получилось", - заключила Захарова.
Это не первый случай враждебной визовой политики европейских властей в отношении корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня".
В июне 2025 года Берлин не продлил вид на жительство главе представительства "Россия сегодня" Сергею Феоктистову и потребовал от него покинуть Германию до 19 августа. В качестве причины отказа было указано, что политическим интересам ФРГ навредит продление вида на жительство человеку, работающему на российского работодателя - медиагруппу "Россия сегодня" - и который поддерживает политику России на Украине.
Ранее министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, в связи с чем корпункт вынужденно закрылся после более чем 20 лет работы.
Кроме того, Еврокомиссия 13 февраля, спустя семь месяцев после подачи заявки, отказала в аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости в Брюсселе Юрию Апрелеффу, сославшись на санкции против международной медиагруппы "Россия сегодня".
Как отмечал президент России Владимир Путин, западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
ЕК отказала в аккредитации корреспонденту РИА Новости в Брюсселе
13 февраля, 23:22