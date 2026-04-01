Россия прекратит аккредитацию журналиста голландского СМИ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия в ответ на решение властей Нидерландов выдворить из страны шеф-корреспондента РИА Новости в Гааге прекращает аккредитацию журналиста одного из голландских СМИ в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Надо отдать должное, мы видели, как непосредственно посольство (Нидерландов - ред.) в Москве понимает всю пагубность действий своего правительства на данном направлении. И мы видели, что нидерландские дипломаты в Москве пытались, надо отдать им должное, сделать все возможное для того, чтобы не доводить эту ситуацию до абсурда. Видимо, у них не получилось", - заключила Захарова.