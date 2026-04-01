Амарал назвал самого нереализовавшегося футболиста "Спартака"
Амарал назвал самого нереализовавшегося футболиста "Спартака" - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Амарал назвал самого нереализовавшегося футболиста "Спартака"
Бывший спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал в разговоре с РИА Новости назвал нападающего Виллиана Жозе футболистом, реализовавшим себя в... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T12:40:00+03:00
2026-04-01T12:40:00+03:00
2026-04-01T12:40:00+03:00
спорт, москва, виллиан жозе, маркиньос, ривер плейт, спартак москва
Футбол, Спорт, Москва, Виллиан Жозе, Маркиньос, Ривер Плейт, Спартак Москва
Амарал назвал самого нереализовавшегося футболиста "Спартака"
Амарал назвал Виллиана Жозе самым нереализовавшимся футболистом "Спартака"
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал в разговоре с РИА Новости назвал нападающего Виллиана Жозе футболистом, реализовавшим себя в составе "красно-белых" в меньшей степени.
Амарал
занимал пост спортивного директора "Спартака
" с января по ноябрь 2024 года. При нем состав "красно-белых" пополнили защитники Рикарду Мангаш (€2 млн; здесь и далее сумма трансфера по данным портала Transfermarkt) и Миенти Абена (€1,2 млн), полузащитники Эсекьель Барко
(€14 млн), Маркиньос
(€5 млн) и Игорь Дмитриев (€2,5 млн), нападающие Манфред Угальде
(€13 млн) и Виллиан Жозе (€
2 млн).
"Для меня лучший трансфер за время в "Спартаке" - это, конечно же, Эсекьель Барко. Не могу сказать, какой трансфер считаю худшим, поскольку с уважением отношусь к ребятам. Для меня как спортивного директора важно, что клуб и я сам учимся на наших ошибках", - сказал Амарал.
Барко перешел в "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта
" летом 2024 года, подписав трехлетний контракт. За полтора года в Москве
полузащитник принял участие в 63 матчах во всех турнирах, забив 19 мячей и отдав 16 результативных передач.
"Если же говорить об игроке, от которого я ждал большего, но он не показал свой потенциал - это, конечно же, Виллиан Жозе", - отметил собеседник агентства.
Бразильский форвард в 13 матчах за "Спартак" отметился одним голом.