Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
12:40 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/zhoze-2084237843.html
Амарал назвал самого нереализовавшегося футболиста "Спартака"
футбол
спорт
москва
виллиан жозе
маркиньос
ривер плейт
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979941519_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_2ca9854d0f95a26c0cfd492af39481b2.jpg
https://ria.ru/20260401/mali-2084192509.html
https://ria.ru/20260401/melkadze-2084218751.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Амарал назвал самого нереализовавшегося футболиста "Спартака"

© Соцсети футбольного клуба "Спартак"Виллиан Жозе
Виллиан Жозе - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Соцсети футбольного клуба "Спартак"
Виллиан Жозе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал в разговоре с РИА Новости назвал нападающего Виллиана Жозе футболистом, реализовавшим себя в составе "красно-белых" в меньшей степени.
Амарал занимал пост спортивного директора "Спартака" с января по ноябрь 2024 года. При нем состав "красно-белых" пополнили защитники Рикарду Мангаш (€2 млн; здесь и далее сумма трансфера по данным портала Transfermarkt) и Миенти Абена (€1,2 млн), полузащитники Эсекьель Барко (€14 млн), Маркиньос (€5 млн) и Игорь Дмитриев (€2,5 млн), нападающие Манфред Угальде (€13 млн) и Виллиан Жозе (€2 млн).
"Для меня лучший трансфер за время в "Спартаке" - это, конечно же, Эсекьель Барко. Не могу сказать, какой трансфер считаю худшим, поскольку с уважением отношусь к ребятам. Для меня как спортивного директора важно, что клуб и я сам учимся на наших ошибках", - сказал Амарал.
Барко перешел в "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" летом 2024 года, подписав трехлетний контракт. За полтора года в Москве полузащитник принял участие в 63 матчах во всех турнирах, забив 19 мячей и отдав 16 результативных передач.
"Если же говорить об игроке, от которого я ждал большего, но он не показал свой потенциал - это, конечно же, Виллиан Жозе", - отметил собеседник агентства.
Бразильский форвард в 13 матчах за "Спартак" отметился одним голом.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    643
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала