Более 23 млн рублей распределят на мясное животноводство в Подмосковье
В Московской области с 4 по 14 апреля определят получателей субсидий на развитие мясного животноводства, на эти цели в 2026 году выделили больше 23,1 миллиона...
2026-04-01T19:31:00+03:00
Свыше 23,1 млн рублей пойдет на развитие мясного животноводства в Подмосковье
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Московской области с 4 по 14 апреля определят получателей субсидий на развитие мясного животноводства, на эти цели в 2026 году выделили больше 23,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Итоги отбора подведут 21 апреля. Средства направят на укрепление производственной базы хозяйств и повышение устойчивости сектора.
В ведомстве пояснили, что претендовать на участие могут сельхозпроизводители из Подмосковья, которые состоят на учете в налоговых органах региона и ведущие деятельность в Московской области. Исключение – личные подсобные хозяйства и сельхозкооперативы. Ключевое условие – по состоянию на 1 января 2026 года у хозяйства должно быть маточное товарное поголовье.
Среди обязательных требований – наличие сведений о маркировании и учете животных в ФГИС "Хорриот", отсутствие задолженности перед ФГБУ "Управление "Спецмелиоводхоз"" за услуги по подаче или отводу воды, а также судебных исков по таким долгам на сумму свыше 50 тысяч рублей. Кроме того, в 2025 году заявители не должны были привлекаться к ответственности за выжигание сухой растительности на сельхозземлях.
Полный список документов, условия участия и данные о направлении расходов доступны на сайте "Мой АПК". Заявки принимают в электронном виде через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.