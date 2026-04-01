Рейтинг@Mail.ru
Более 23 млн рублей распределят на мясное животноводство в Подмосковье
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:31 01.04.2026
Более 23 млн рублей распределят на мясное животноводство в Подмосковье
Более 23 млн рублей распределят на мясное животноводство в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2026
Более 23 млн рублей распределят на мясное животноводство в Подмосковье
В Московской области с 4 по 14 апреля определят получателей субсидий на развитие мясного животноводства, на эти цели в 2026 году выделили больше 23,1 миллиона... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T19:31:00+03:00
2026-04-01T19:31:00+03:00
новости подмосковья
твой бизнес – новости
московская область (подмосковье)
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923727366_0:0:2899:1630_1920x0_80_0_0_6e2a35f80bda238fc497bd0cd247e786.jpg
https://ria.ru/20260401/turmarshrut-2084617765.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923727366_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c984995e590806047cf359b056150e3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Поддержка бизнеса
Более 23 млн рублей распределят на мясное животноводство в Подмосковье

Свыше 23,1 млн рублей пойдет на развитие мясного животноводства в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий БелоусовКоровы на животноводческой ферме
Коровы на животноводческой ферме - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Коровы на животноводческой ферме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Московской области с 4 по 14 апреля определят получателей субсидий на развитие мясного животноводства, на эти цели в 2026 году выделили больше 23,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Итоги отбора подведут 21 апреля. Средства направят на укрепление производственной базы хозяйств и повышение устойчивости сектора.
В ведомстве пояснили, что претендовать на участие могут сельхозпроизводители из Подмосковья, которые состоят на учете в налоговых органах региона и ведущие деятельность в Московской области. Исключение – личные подсобные хозяйства и сельхозкооперативы. Ключевое условие – по состоянию на 1 января 2026 года у хозяйства должно быть маточное товарное поголовье.
Среди обязательных требований – наличие сведений о маркировании и учете животных в ФГИС "Хорриот", отсутствие задолженности перед ФГБУ "Управление "Спецмелиоводхоз"" за услуги по подаче или отводу воды, а также судебных исков по таким долгам на сумму свыше 50 тысяч рублей. Кроме того, в 2025 году заявители не должны были привлекаться к ответственности за выжигание сухой растительности на сельхозземлях.
Полный список документов, условия участия и данные о направлении расходов доступны на сайте "Мой АПК". Заявки принимают в электронном виде через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.
Новости ПодмосковьяТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)Поддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала