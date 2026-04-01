https://ria.ru/20260401/zemlja-2084189365.html
Ученые "потеряли" гигантское облако плазмы между Солнцем и Землей
Облако плазмы, выброшенное Солнцем в результате очень сильной вспышки, так и не дошло до Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
2026-04-01T09:33:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_0bc41dc70ca58ced50c9e4551f8f8f52.jpg
https://ria.ru/20260317/solntse-2081152011.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_b5b848d0882ff69e73f51de1132fe3b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Космос - РИА Наука
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное Солнцем в результате очень сильной вспышки, так и не дошло до Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«
"На пути к Земле где-то потерялось плазменное облако размером несколько десятков миллионов километров. Как говорилось в фильме "Бриллиантовая рука", будем искать", — написали астрономы в Telegram-канале.
Они также привели графики прогноза и реального состояния магнитосферы Земли
за последние три дня. Так, предполагалось, что вечером 31 марта начнется магнитная буря мощностью от средней до сильной. Но второй график показывает, что магнитосфера все это время оставалась спокойной.
Тридцатого марта на Солнце впервые за два месяца зафиксировали вспышку высочайшего класса Х. Она могла вызывать магнитную бурю вплоть до уровня G4 — очень сильного.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.