Ученые "потеряли" гигантское облако плазмы между Солнцем и Землей

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное Солнцем в результате очень сильной вспышки, так и не дошло до Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На пути к Земле где-то потерялось плазменное облако размером несколько десятков миллионов километров. Как говорилось в фильме "Бриллиантовая рука", будем искать", — написали астрономы в Telegram-канале .

Тридцатого марта на Солнце впервые за два месяца зафиксировали вспышку высочайшего класса Х. Она могла вызывать магнитную бурю вплоть до уровня G4 — очень сильного.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.