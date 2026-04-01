Рейтинг@Mail.ru
Ученые "потеряли" гигантское облако плазмы между Солнцем и Землей - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 01.04.2026 (обновлено: 12:06 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/zemlja-2084189365.html
Ученые "потеряли" гигантское облако плазмы между Солнцем и Землей
Ученые "потеряли" гигантское облако плазмы между Солнцем и Землей - РИА Новости, 01.04.2026
Ученые "потеряли" гигантское облако плазмы между Солнцем и Землей
Облако плазмы, выброшенное Солнцем в результате очень сильной вспышки, так и не дошло до Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T09:33:00+03:00
2026-04-01T12:06:00+03:00
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_0bc41dc70ca58ced50c9e4551f8f8f52.jpg
https://ria.ru/20260317/solntse-2081152011.html
земля
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_b5b848d0882ff69e73f51de1132fe3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, космос - риа наука
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Космос - РИА Наука
Ученые "потеряли" гигантское облако плазмы между Солнцем и Землей

Облако плазмы от вспышки на Солнце 30 марта "потерялось" на пути к Земле

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© AP Photo
Вспышка на солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное Солнцем в результате очень сильной вспышки, так и не дошло до Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«

"На пути к Земле где-то потерялось плазменное облако размером несколько десятков миллионов километров. Как говорилось в фильме "Бриллиантовая рука", будем искать", — написали астрономы в Telegram-канале.

Они также привели графики прогноза и реального состояния магнитосферы Земли за последние три дня. Так, предполагалось, что вечером 31 марта начнется магнитная буря мощностью от средней до сильной. Но второй график показывает, что магнитосфера все это время оставалась спокойной.
Тридцатого марта на Солнце впервые за два месяца зафиксировали вспышку высочайшего класса Х. Она могла вызывать магнитную бурю вплоть до уровня G4 — очень сильного.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В РАН анонсировали сильную магнитную бурю
17 марта, 08:40
 
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала