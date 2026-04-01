МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о требовании России покинуть территорию Донбасса в течение двух месяцев.
"Украина все еще может делать какие-то заявления исключительно благодаря усилиям стран НАТО. Коалиция желающих финансирует закупки оружия американского производства и поставляет его ВСУ. Неудивительно, что Россия считает, что ведет войну со всем Североатлантическим альянсом", — написал один комментатор.
Слова фон дер Ляйен о помощи Украине вывели Запад из себя
1 апреля, 17:51
"Зеленский отчаянно пытается привлечь к себе внимание, как потерпевший кораблекрушение моряк на необитаемом острове. Но похоже, что на Украину нынче всем наплевать, только французский лидер Эммануэль Макрон с премьер-министром Британии Киром Стармером еще что-то пыжатся. Пусть уж Россия действует в соответствии со своим ультиматумом, применяет военную силу. В конечном итоге, это пойдет на пользу всем нам", — отметил другой.
"Сейчас речь уже даже не о категориях добра и зла. Задумайтесь, сколько десятков тысяч украинцев погибло по вине амбициозности Зеленского! И вместо того, чтобы осознать и покаяться, он отказывается прислушиваться к призывам Европы и продолжает атаки на объекты российской энергоструктуры. Эй, у нас тут энергетический кризис на дворе, нельзя быть таким эгоистом! Да, понимаю, Зеленскому обидно. Но пора уже отдать территорию России и покончить с этим! Украина проиграла", — обрушился с критикой третий.
В США узнали, чем планы Трампа по НАТО обернутся для Украины
1 апреля, 18:30
Во вторник глава киевского режима заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.
В ответ на его заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики". Он подчеркнул, что это решение могло бы спасти много жизней и остановить горячую фазу войны.
В среду Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" полностью освободила Луганскую Народную Республику.
Каллас заявила о новых "нападениях" России
1 апреля, 16:05
