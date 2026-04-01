Зеленский пожаловался на ситуацию на фронте

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на ухудшение положения украинских войск, сославшись на доклад главкома ВСУ Александра Сырского.
"Сейчас ситуация на фронте довольно напряженная", — написал он в своем Telegram-канале.
В среду Минобороны России сообщило о взятии под контроль всей территории ЛНР. Кроме того, бойцы нанесли поражение противнику в районе Грушевки, Гусинки, Маяка, Моначиновки, Нечволодовки, Паламаревки и Просянки в Харьковской области, а также около Красного Лимана и Яцковки в ДНР.
Зеленский с начала марта постоянно утверждает, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого он пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.