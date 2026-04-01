Зеленский мог бы отменить дискриминационные законы, заявила Захарова

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский, говорящий о пасхальном перемирии, мог бы отменить дискриминационные законы на Украине, если был бы действительно готов к миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если бы Зеленский действительно был бы готов к завершению конфликта, то проявил бы политическую волю, пойдя, например, на отмену дискриминационных законов в отношении русских и русскоязычных жителей Украины, тем самым подтвердив серьезность своих намерений способствовать окончательному урегулированию кризиса", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.