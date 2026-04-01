Роспотребнадзор сообщил о заражении 14 детей кишечной палочкой
Специалисты свердловского Роспотребнадзора расследуют случаи заболевания острой кишечной инфекцией детей в лагере "Исетские зори" в Каменском районе,... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T17:42:00+03:00
Роспотребнадзор: 14 детей заразились кишечной палочкой в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Специалисты свердловского Роспотребнадзора расследуют случаи заболевания острой кишечной инфекцией детей в лагере "Исетские зори" в Каменском районе, зарегистрировано 14 заболевших, возбудитель инфекции - норовирус, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"Управление Роспотребнадзора
по Свердловской области
расследует случаи заболевания детей острой кишечной инфекцией в лагере "Исетские зори" (Каменский район
). Зарегистрировано 14 заболевших. По результатам лабораторного обследования установлен возбудитель инфекции - норовирус 1 типа", - говорится в сообщении.
На объекте идет проверка соблюдения требований санитарного законодательства, обследуется персонал и ведется отбор проб пищевых продуктов, дезрастворов и смывов с объектов.
Смена в лагере досрочно приостановлена, дети выезжают из лагеря, за контактными детьми по месту жительства установлено наблюдение. Ситуация находится на контроле ведомства.
В пресс-службе минздрава региона уточнили, что состояние всех 14 детей на текущий момент ближе к удовлетворительному, норовирус подтвержден у пяти ребят. Все дети находятся на амбулаторном долечиваниии и врачебном контроле, отметили в министерстве.