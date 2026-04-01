Роспотребнадзор сообщил о заражении 14 детей кишечной палочкой

На объекте идет проверка соблюдения требований санитарного законодательства, обследуется персонал и ведется отбор проб пищевых продуктов, дезрастворов и смывов с объектов.

Смена в лагере досрочно приостановлена, дети выезжают из лагеря, за контактными детьми по месту жительства установлено наблюдение. Ситуация находится на контроле ведомства.

В пресс-службе минздрава региона уточнили, что состояние всех 14 детей на текущий момент ближе к удовлетворительному, норовирус подтвержден у пяти ребят. Все дети находятся на амбулаторном долечиваниии и врачебном контроле, отметили в министерстве.