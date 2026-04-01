Наличные, ГОСТы, базы данных для ФСБ: что изменится в России с 1 апреля - РИА Новости, 01.04.2026
08:00 01.04.2026 (обновлено: 10:36 01.04.2026)
Наличные, ГОСТы, базы данных для ФСБ: что изменится в России с 1 апреля
Социальные выплаты увеличат, продавцам запретят завышать цену на товар, если он приобретается в рассрочку, а банки обяжут жестче оценивать доходы потенциальных... РИА Новости, 01.04.2026
С 1 апреля в России вырастут пенсии и заработают новые правила рассрочки

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Светлана Медведева. Социальные выплаты увеличат, продавцам запретят завышать цену на товар, если он приобретается в рассрочку, а банки обяжут жестче оценивать доходы потенциальных заемщиков. Об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.

Пенсии

Те, кто не заработали достаточно стажа для страховой пенсии, получают социальную. Ее проиндексируют на 6,8 процента. Никаких бумаг оформлять не потребуется, все произойдет автоматически.
То же самое коснется лиц с инвалидностью, граждан, потерявших кормильца, а также участников Великой Отечественной, тех, кто отмечен знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", летчиков-испытателей и космонавтов, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.
Всего — 4,3 миллиона человек, в том числе 3,6 миллиона пенсионеров.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В России назвали средний размер социальной пенсии после индексации
3 марта, 11:40
А тем, кому в марте исполнилось 80, с 1 апреля автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии — до 19 169,38 рубля. На это могут рассчитывать и те, кто в марте получили первую группу инвалидности.
Кроме того, Социальный фонд начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодные десять тысяч рублей к 9 Мая.
Рассрочка

Вступают в силу правила, запрещающие продавцам устанавливать разные цены на один и тот же товар, услугу или работу в зависимости от того, платит человек сразу или пользуется рассрочкой, а операторам сервиса рассрочки — взимать с покупателей комиссию.
Максимальный срок беспроцентной рассрочки — шесть месяцев, с 1 апреля 2028-го — четыре.
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки
26 ноября 2025, 03:18
Ограничивается штраф за неуплату — до 20 процентов годовых от суммы задолженности.
Если долг больше 50 тысяч, оператор сервиса обязан сообщить об этом в бюро кредитных историй.
Максимальные проценты, неустойка, комиссия по потребительским кредитам и займам на срок до года снижаются с 130 до 100 процентов от основного долга.
Расширение полномочий ФСБ

Органам Федеральной службы безопасности разрешили получать копии баз данных организаций, если содержащиеся там сведения необходимы для выполнения их прямых обязанностей. По завершении работы служба обязана уничтожить копию. Органы ФСБ и их должностные лица несут ответственность за неправомерное использование соответствующей информации.
ГОСТы

Впервые с 1986-го вступает в силу новый ГОСТ на белый хлеб. Помимо четких требований к качеству, устанавливаются и рекомендации по сроку хранения: для неупакованного хлеба — 24 часа, для упакованного — трое суток.
Вводится также ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала. Ограничения на содержание протеина: массовая доля — восемь, десять или 13 процентов в зависимости от вида продукта.
Есть и другие новации: ГОСТ на маникюр, площадки для выгула и тренировки собак. Так, классический маникюр необходимо делать 45-60 минут, начав с оформления свободного края ногтей, увлажнения кутикулы и кожи кистей.
Школьные тетради - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
В России впервые за 35 лет приняли новый ГОСТ на тетради
29 марта, 01:05
Минимальная площадь игровой собачьей площадки — 200 квадратных метров, дрессировочной — 1,5 тысячи. Должны быть зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов. Сформулированы среди прочего требования к освещению, зонированию и установке препятствий для дрессировки собак.
Росстандарт принял ГОСТ на вещества, которые используются при изготовлении асфальта. Это поможет улучшить качество дорог в стране, отметили в ведомстве.
Защита многодетных

С 1 апреля запрещается изымать за долги земельный участок у многодетных семей, если он предоставлен бесплатно в качестве меры социальной поддержки.
Нельзя забирать и единственное транспортное средство.
Люди отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В Госдуму внесли проект об индексации выплат многодетным семьям
30 марта, 18:21

Вывоз наличных

В страны Евразийского экономического союза (Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию) физическим лицам дозволяется вывезти наличных максимум на 100 тысяч долларов по курсу ЦБ на день пересечения границы.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рубли вообще нельзя вывозить.
Исключение — при наличии банковских выписок, подтверждающих снятие рублей со счетов (вкладов), и иных документов, перечень которых устанавливается правительством.
Расчет долговой нагрузки

Российские банки и микрофинансовые организации постепенно корректируют способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки.
Выписки по счетам теперь годятся только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Другие поступления необходимо подтверждать дополнительно. Например, справкой о доходе по вкладам или ценным бумагам.
Мужчина делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Аналитик раскрыла, как изменятся вклады и кредиты в 2026 году
27 марта, 02:10
Индивидуальным предпринимателям нельзя использовать документы, которые они выдали сами себе. ИП имеют право выписывать справки работникам, собственный доход нужно подтверждать налоговыми декларациями и бухгалтерскими документами.
Упрощенный вариант, при котором заемщик просто заявляет доход в анкете банка, временно сохраняется. Но применяться будет все реже.
