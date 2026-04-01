Парламент Молдавии рассмотрит вариант денонсации соглашения о создании СНГ

Кроме того, в первом чтении планируется обсудить нормативные акты в сфере защиты прав детей и исполнения решений об осуществлении родительских прав. Парламентарии намерены внести поправки в законы о ветеранах, о кондоминиуме, а также о закупках в энергетическом, водном, транспортном и почтовом секторах. Отдельным пунктом программы значится рассмотрение вотума недоверия политике министерства труда и социальной защиты. Инициатива касается мер ведомства в области демографии, борьбы с бедностью и компенсации затрат на энергоресурсы.