Парламент Молдавии рассмотрит вариант денонсации соглашения о создании СНГ

КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. Парламент Молдавии на пленарных заседаниях 2–3 апреля рассмотрит во втором чтении законопроекты о денонсации Устава Содружества Независимых Государств (СНГ), соглашения о создании СНГ и соответствующего протокола, сообщила пресс-служба законодательного органа республики.
Парламент Молдавии 20 марта одобрил в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ, а также Устава организации. Глава молдавского МИД Михай Попшой заявил, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации.
Кроме того, в первом чтении планируется обсудить нормативные акты в сфере защиты прав детей и исполнения решений об осуществлении родительских прав. Парламентарии намерены внести поправки в законы о ветеранах, о кондоминиуме, а также о закупках в энергетическом, водном, транспортном и почтовом секторах. Отдельным пунктом программы значится рассмотрение вотума недоверия политике министерства труда и социальной защиты. Инициатива касается мер ведомства в области демографии, борьбы с бедностью и компенсации затрат на энергоресурсы.
"Депутаты рассмотрят проект закона, касающийся аспектов институционального управления Национальным банком, а также законопроекты о денонсации Устава Содружества Независимых Государств, Соглашения о создании СНГ и прилагаемого к нему протокола", - говорится в распространенном для СМИ сообщении парламента.
Двухдневное пленарное заседание начнется в четверг, 2 апреля, в 10.00 (совпадает с мск).
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции.
Оппозиция в лице коммунистов и социалистов выступает категорически против денонсации базовых договоров СНГ. Депутаты от оппозиции указывают на критическую зависимость молдавского агросектора от рынков стран Содружества и риски для безопасности граждан в случае окончательного разрыва связей.