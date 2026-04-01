СМИ: Раде передали письмо с нужными для продолжения финансирования законами

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос направила спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо с перечнем законов, которые должен принять украинский парламент, чтобы Украина могла получить финансовую помощь в размере четырех миллиардов евро, сообщило украинское издание "Европейская правда", ссылаясь на копию документа.

"Брюссель предложил Киеву альтернативный путь получить бюджетную помощь и одновременно создать положительный импульс в отношениях с ЕС . Об этом говорится в письме еврокомиссар Марты Кос в адрес спикера парламента Руслана Стефанчука ", - говорится в материале на сайте издания.

Как утверждают украинские журналисты, им удалось подтвердить подлинность письма в двух независимых источниках. В самом документе Кос подчеркивает, что именно Верховная рада может помочь Украине получить необходимое финансирование, и предлагает парламенту принять перечень из 11 прилагаемых к письму законов.

"Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству (в ЕС - ред.)... Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование в размере до четырех миллиардов евро", - цитируют украинские авторы слова Кос.

Как отмечается в материале, все эти законопроекты относятся к просроченным обязательствам Украины за прошлый год, уже прошли экспертизу Еврокомиссии и готовы к принятию в редакции, с которой работали профильные комитеты Рады. Их ключевая особенность заключается в том, что в случае их принятия решение о выделении средств не будет нуждаться в единогласном одобрении всеми членами ЕС, а значит, их нельзя будет заблокировать решением одного из членов союза.

Среди указанных европейской чиновницей законов: закон о цифровизации судебных решений, закон о дерегуляции предпринимательской деятельности, закон о совместимости и безопасности железных дорог и другие.