Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Раде передали письмо с нужными для продолжения финансирования законами - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/zakon-2084149840.html
СМИ: Раде передали письмо с нужными для продолжения финансирования законами
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос направила спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо с перечнем законов, которые должен принять украинский... РИА Новости, 01.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3292ba71f05d9af0ef5990f3604e8af3.jpg
https://ria.ru/20260331/ukraina-2084147477.html
https://ria.ru/20260322/orban-2082275317.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_92105b4ffae72a6ad5d410c24d3dbbab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос направила спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо с перечнем законов, которые должен принять украинский парламент, чтобы Украина могла получить финансовую помощь в размере четырех миллиардов евро, сообщило украинское издание "Европейская правда", ссылаясь на копию документа.
"Брюссель предложил Киеву альтернативный путь получить бюджетную помощь и одновременно создать положительный импульс в отношениях с ЕС. Об этом говорится в письме еврокомиссар Марты Кос в адрес спикера парламента Руслана Стефанчука", - говорится в материале на сайте издания.
Как утверждают украинские журналисты, им удалось подтвердить подлинность письма в двух независимых источниках. В самом документе Кос подчеркивает, что именно Верховная рада может помочь Украине получить необходимое финансирование, и предлагает парламенту принять перечень из 11 прилагаемых к письму законов.
"Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству (в ЕС - ред.)... Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование в размере до четырех миллиардов евро", - цитируют украинские авторы слова Кос.
Как отмечается в материале, все эти законопроекты относятся к просроченным обязательствам Украины за прошлый год, уже прошли экспертизу Еврокомиссии и готовы к принятию в редакции, с которой работали профильные комитеты Рады. Их ключевая особенность заключается в том, что в случае их принятия решение о выделении средств не будет нуждаться в единогласном одобрении всеми членами ЕС, а значит, их нельзя будет заблокировать решением одного из членов союза.
Среди указанных европейской чиновницей законов: закон о цифровизации судебных решений, закон о дерегуляции предпринимательской деятельности, закон о совместимости и безопасности железных дорог и другие.
Как пишет украинское издание, в письме Кос отдельно подчеркивается, что сейчас на кону стоит не только финансирование киевского режима, а и сама перспектива вступления Украины в ЕС. В ситуации, когда Рада резко снизила свою эффективность, Украина должна подтвердить государствам-членам ЕС свою готовность проводить реформы и остаться в группе лидеров среди государств-кандидатов.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала