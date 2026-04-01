14:09 01.04.2026
Захарова осудила планы Киева по перезахоронению украинских националистов
Планы киевского режима по перезахоронению почитаемых им украинских деятелей, включая руководителей националистических организаций - это пляска на костях для... РИА Новости, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Планы киевского режима по перезахоронению почитаемых им украинских деятелей, включая руководителей националистических организаций - это пляска на костях для раскрутки собственных рейтингов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Киев может перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
"Планы создания этого "пантеона" (почитаемых киевским режимом украинских деятелей - ред.) - очередная попытка агонизирующего режима сплясать на костях, чтобы таким способом поднять боевой дух в армии и некий раскрутить патриотизм в их обществе. Заодно - и собственные рейтинги", - сказала Захарова в ходе брифинга.
При этом она отметила, что создаваемый "пантеон" едва ли будет популярен среди украинцев, чьи предки стали жертвами нацистов.
"Едва ли это место будет почитаемо среди жителей Украины, чьи предки стали жертвами террора агрессивных украинских националистов, не раз предававших своих собственных соотечественников и верно служивших их поработителям-гитлеровцам", - подчеркнула Захарова.
Бандера - главарь "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* запрещена в России как экстремистская
