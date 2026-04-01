Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 01.04.2026 (обновлено: 13:41 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/zajavivshij-2084229149.html
Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО
Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО
2026-04-01T12:06:00+03:00
2026-04-01T13:41:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084206440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4fe9722d0baf93f5687e4579e922d34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
США, Иран, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Дональд Трамп, Израиль, Ближний Восток, Министерство обороны США, Эммануэль Макрон, Пит Хегсет, Украина, Владимир Путин

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что обдумывает выход страны из НАТО, пишет The Telegraph.
"Трамп сообщил, <...> что <...> всерьез рассматривает выход США, <...> после того как он (альянс. — Прим. ред.) отказался присоединиться к войне с Ираном", — говорится в материале.
Система Patriot на аэродроме Жешув-Ясёнка в Польше - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Польша отказалась отправить систему Patriot на Ближний Восток
31 марта, 11:30
По словам главы Белого дома, он всегда знал, что организация представляет собой бумажного тигра, о чем известно и российскому президенту Владимиру Путину. Вашингтон автоматически поддержал союзников в вопросе Украины, но не получил помощь в операции против Тегерана, отметил Трамп.
"Это было испытание, и мы были рядом с ними. <...> Они не были рядом с нами", — добавил он.
По его мнению, страны НАТО должны были встать на сторону США без каких-либо просьб.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Все будет пересмотрено": союзник США вывел Рубио из себя
31 марта, 02:22
Конфликт на Ближнем Востоке длится уже чуть больше месяца. В середине марта американский президент призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион военные корабли для разблокировки Ормузского пролива, однако многие отказались.
Накануне глава Белого дома заявил, что запомнит отказ Парижа предоставить свое воздушное пространство для перевозки оружия в Израиль. В канцелярии главы Франции Эммануэля Макрона удивились его комментариям и отметили, что позиция страны не изменилась.
До этого воздушное пространство для авиации, участвующей в операции США и Израиля, закрыла Испания. Ранее она также запретила использовать военные базы Рота и Морон на своей территории.
Трамп уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки и допускал, что Вашингтон может приостановить помощь этим странам. Шеф Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном президент решит вопрос о будущем альянса.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Рубио обвинил НАТО в односторонних действиях в адрес США
1 апреля, 04:34
 
СШАИранНАТОВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреДональд ТрампИзраильБлижний ВостокМинистерство обороны СШАЭммануэль МакронПит ХегсетУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала