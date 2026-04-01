Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что обдумывает выход страны из НАТО, пишет The Telegraph.
По словам главы Белого дома, он всегда знал, что организация представляет собой бумажного тигра, о чем известно и российскому президенту Владимиру Путину. Вашингтон автоматически поддержал союзников в вопросе Украины, но не получил помощь в операции против Тегерана, отметил Трамп.
"Это было испытание, и мы были рядом с ними. <...> Они не были рядом с нами", — добавил он.
По его мнению, страны НАТО должны были встать на сторону США без каких-либо просьб.
Конфликт на Ближнем Востоке длится уже чуть больше месяца. В середине марта американский президент призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион военные корабли для разблокировки Ормузского пролива, однако многие отказались.
Накануне глава Белого дома заявил, что запомнит отказ Парижа предоставить свое воздушное пространство для перевозки оружия в Израиль. В канцелярии главы Франции Эммануэля Макрона удивились его комментариям и отметили, что позиция страны не изменилась.
До этого воздушное пространство для авиации, участвующей в операции США и Израиля, закрыла Испания. Ранее она также запретила использовать военные базы Рота и Морон на своей территории.
Трамп уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки и допускал, что Вашингтон может приостановить помощь этим странам. Шеф Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном президент решит вопрос о будущем альянса.
