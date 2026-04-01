Захарова оценила заявления Каллас о "нападениях" России на другие страны - РИА Новости, 01.04.2026
18:23 01.04.2026
Захарова оценила заявления Каллас о "нападениях" России на другие страны
Захарова: слова Каллас про "нападения" РФ на другие страны — это двойка в школе

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередные заявления главы евродипломатии Каи Каллас о якобы "нападениях" России на другие страны, отметив, что подобные заявления отражают уровень ее знаний школьной программы.
В среду Каллас в интервью агентству РБК-Украина заявила о якобы "нападениях" России на несколько десятков стран, в том числе в Африке.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мединский высмеял "открытия" Каллас в области военной истории
28 ноября 2025, 14:32
«
"Я прошу прощения, этот список включает Первую мировую войну или Вторую мировую войну? Интервенцию 1918 года? Это все базовый школьный курс, тоже два балла", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Захарова напомнила, что ранее эстонский суд уже обязывал Каллас отзывать публичные заявления, признанные судом фактически недостоверными.
"Теперь она находится что ли вне юрисдикции эстонского суда, или уже эстонский суд на нее рукой махнул?"- отметила дипломат.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский впоследствии высмеял эти высказывания, назвав эти выводы "калласальными", и представил для Каллас "краткий курс военной истории России". Он добавил, что готов провести ликбез по истории для главы евродипломатии лично.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мединский опубликовал "краткий экскурс по военной истории" для Каллас
28 ноября 2025, 15:29
 
