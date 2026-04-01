Захарова ответила на критику по поводу свободы интернета в России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на международную критику в адрес России по поводу свободы интернета, напомнив, что на Западе российских журналистов лишают аккредитации и "вырубают" материалы РФ, так что критикам лучше заняться собой.

"Это те нас критикуют, кто вырубил - какими сотнями, какими тысячами - десятками тысяч материалы российских телевизионных каналов, блогеров, журналистов из интернета, с хостинговых платформ. Они озабочены проблемой свободы слова? Пускай не заботятся, пускай займутся сами собой", - добавила она.