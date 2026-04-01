03:26 01.04.2026 (обновлено: 12:28 01.04.2026)
Эндокринолог перечислила симптомы заболеваний щитовидной железы
Эндокринолог перечислила симптомы заболеваний щитовидной железы
Эндокринолог перечислила симптомы заболеваний щитовидной железы

ВЛАДИВОСТОК, 1 апр - РИА Новости. Изменения в работе сердца и нервной системы, в том числе сонливость, вялость, апатия или, наоборот, повышенная возбудимость могут указывать на неправильную работу щитовидной железы, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент, руководитель программы обучения по специальности эндокринология Департамента ординатуры и дополнительного образования Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Алла Морозова.
"Гормоны щитовидной железы необходимы абсолютно всем клеткам организма. Поэтому если гормонов будет недостаточно или будет их избыток, это могут ощущать большинство органов нашего организма с появлением различных симптомов. Так как наибольшее число чувствительных к гормонам щитовидной железы клеток находится в сердце и нервной системе, то в первую очередь и наиболее частые жалобы и появляются на работу сердца и нервную систему", - рассказала врач.
По ее словам, если гормонов много - тиреотоксикоз, - сердце начинает биться чаще и сильнее, нередко увеличивается щитовидная железа, может появиться пучеглазие, человек становится перевозбужденным, часто появляется дрожь в руках и во всем теле, он худеет при хорошем и нередко усиленном аппетите.
"Если отмечается понижение функции щитовидной железы, человек становится замедленным, сонливым, прибавляет вес, появляются общие отеки, редкий пульс. При любых изменениях функции щитовидной железы и у женщин, и у мужчин могут появляться жалобы на нарушение половой функции" - добавила Морозова.
Следует также учесть, что многие симптомы - неспецифические и могут наблюдаться и при других заболеваниях. С другой стороны, при их наличии можно говорить о уже не начальной стадии заболевания, уточнила собеседница.
