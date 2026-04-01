В школах не будут вводить второй иностранный язык

"Прошёл опрос по теме возможного введения для обязательного обучения в школах второго иностранного языка… Обсудили этот вопрос с министром просвещения. Он пояснил, что был опубликован проект приказа, который предложен к обсуждению. Это не окончательное решение. С учётом высказанных мнений второй иностранный язык в качестве обязательного вводиться не будет, заверил министр", - написал он в своем канале на платформе в Max.