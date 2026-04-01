В школах не будут вводить второй иностранный язык
Второй иностранный язык в качестве обязательного в школах вводиться не будет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин после разговора с главой... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T12:22:00+03:00
Володин: Кравцов заверил, что в школах второй иностранный не будет обязательным
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Второй иностранный язык в качестве обязательного в школах вводиться не будет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин после разговора с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.
"Прошёл опрос по теме возможного введения для обязательного обучения в школах второго иностранного языка… Обсудили этот вопрос с министром просвещения. Он пояснил, что был опубликован проект приказа, который предложен к обсуждению. Это не окончательное решение. С учётом высказанных мнений второй иностранный язык в качестве обязательного вводиться не будет, заверил министр", - написал он в своем канале на платформе в Max.
Политик сообщил, что 80,3% не поддержали введение второго иностранного языка в качестве обязательного.
"Так же как и большинство из вас, поддерживаю такую позицию", - добавил Володин
По его словам, обязательный второй иностранный язык привёл бы к перегрузке ребёнка, а организация такого обучения стала бы "сложнореализуемой" для школ.
Кроме того, председатель Госдумы
отметил, что знание иностранного языка необходимо постоянно поддерживать, а сделать это в отношении двух, по его словам, крайне сложно.
Володин добавил, что для тех, кто захочет получить в будущем специальность, предусматривающую подобное требование, такие возможности есть.
"Хорошо, что в данном вопросе диалог и открытость помогли избежать ошибки", - подчеркнул политик.