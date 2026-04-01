В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Снятын и Бурштын в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

"В Снятыне были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

По информации телеканала, также взрывы прогремели в Бурштыне.