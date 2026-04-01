Шедевры скульптора Степана Эрьзи представили на выставке в Русском музее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Около 60 произведений выдающегося скульптора Степана Эрьзи представлено на выставке в Государственном Русском музее, сообщила генеральный директор музея Алла Манилова.

« "Сегодня вы увидите свыше 60 шедевров. Мы отбирали на эту выставку, на эту панораму творчества гения только шедевры первого ряда. То есть то, что входит в золотой фонд мирового культурного наследия", - сказала она на открытии выставки.

Выставку "Степан Эрьзя – скульптор мира. К 150-летию со дня рождения" представили в Михайловском (Инженерном) замке.

© Фото предоставлены пресс-службой Русского музея Выставка Степана Эрьзи в Русском музее © Фото предоставлены пресс-службой Русского музея Выставка Степана Эрьзи в Русском музее

Выставка построена по тематическому принципу. В экспозиции представлены аллегорические композиции, религиозные образы, народные типажи, а также скульптурные портреты выдающихся личностей.

Помимо шедевров Эрьзи из собрания Русского музея, на выставке представлены знаковые произведения из собраний Государственной Третьяковской галереи и Мордовского Республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи. Выставка станет передвижной: после Русского музея она будет представлена в Третьяковской галерее в Москве и Мордовском Республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи в Саранске.

Восьмого ноября 2026 года исполняется 150 лет со дня рождения скульптора Степана Эрьзи. С учетом значимости предстоящего юбилея был создан организационный комитет по подготовке к празднованию, который возглавила министр культуры РФ Ольга Любимова. Выставка в Русском музее является ключевым событием череды юбилейных мероприятий и покажет все главные шедевры выдающегося мастера.

Для посетителей выставка "Степан Эрьзя – скульптор мира. К 150-летию со дня рождения" начнет работу 1 апреля.

По словам Маниловой, на выставке представлено 26 произведений из коллекции Русского музея, более 30 произведений - из Мордовского музея и две скульптуры предоставила Третьяковская галерея.

"Выставка станет ключевым событием плана юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения скульптора. Юбилей "русского Родена" – масштабный федеральный проект, который осуществляется при поддержке министерства культуры РФ и имеет большое значение для укрепления единства культурного пространства страны. В залах Михайловского замка Русского музея будут представлены мировые шедевры, которые определили место Степана Эрьзи в ряду великих мастеров художественной культуры. Выставка раскроет его невероятные таланты, владение разными техниками и способность работать с уникальными породами дерева", - зачитала приветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой статс-секретарь -заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

© Фото предоставлены пресс-службой Русского музея Выставка Степана Эрьзи в Русском музее © Фото предоставлены пресс-службой Русского музея Выставка Степана Эрьзи в Русском музее

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал открытие выставки знаковым в Год единства народов России.

« "Мы сегодня открываем выставку Степана Нефедова. Это очень знаковое событие. Это скульптор от Бога. Он представитель мордовского народа. Его называли "русским Роденом"... Я хотел бы пригласить жителей нашего города, гостей нвшего города посетить эту выставку", - сказал губернатор.

"Мы имеем возможность показать сокровищницу нашего мордовского народа, русского народа здесь в Северной столице, в культурной столице России... Туристический поток Санкт-Петербурга позволит нам за короткий период познакомить с сокровищницей мировой скульптуры", - сказал на открытии выставки глава Республики Мордовия Артем Здунов.