Рейтинг@Mail.ru
Шедевры скульптора Степана Эрьзи представили на выставке в Русском музее
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
16:00 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/vystavkaerzya-2084295171.html
Шедевры скульптора Степана Эрьзи представили на выставке в Русском музее
Шедевры скульптора Степана Эрьзи представили на выставке в Русском музее - РИА Новости, 01.04.2026
Шедевры скульптора Степана Эрьзи представили на выставке в Русском музее
Около 60 произведений выдающегося скульптора Степана Эрьзи представлено на выставке в Государственном Русском музее, сообщила генеральный директор музея Алла... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T16:00:00+03:00
2026-04-01T16:00:00+03:00
музейные маршруты россии
россия
санкт-петербург
москва
алла манилова
ольга любимова
александр беглов
русский музей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084294984_0:37:1260:746_1920x0_80_0_0_2fbb4ebb14ecac3df5d624545f41b907.jpg
https://ria.ru/20251208/rerikhzevniogorod-2060092550.html
https://ria.ru/20251209/ayvazovskiyvystavka-2060787968.html
россия
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084294984_70:0:1190:840_1920x0_80_0_0_be0ad061be41c97ee106932c588291d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, москва, алла манилова, ольга любимова, александр беглов, русский музей, государственный русский музей, выставки, музеи
Музейные маршруты России, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Алла Манилова, Ольга Любимова, Александр Беглов, Русский музей, Государственный Русский музей, Выставки, Музеи

Шедевры скульптора Степана Эрьзи представили на выставке в Русском музее

© Фото предоставлены пресс-службой Русского музеяВыставка Степана Эрьзи в Русском музее
Выставка Степана Эрьзи в Русском музее - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото предоставлены пресс-службой Русского музея
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Около 60 произведений выдающегося скульптора Степана Эрьзи представлено на выставке в Государственном Русском музее, сообщила генеральный директор музея Алла Манилова.
«

"Сегодня вы увидите свыше 60 шедевров. Мы отбирали на эту выставку, на эту панораму творчества гения только шедевры первого ряда. То есть то, что входит в золотой фонд мирового культурного наследия", - сказала она на открытии выставки.

Выставку "Степан Эрьзя – скульптор мира. К 150-летию со дня рождения" представили в Михайловском (Инженерном) замке.
© Фото предоставлены пресс-службой Русского музеяВыставка Степана Эрьзи в Русском музее
Выставка Степана Эрьзи в Русском музее - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото предоставлены пресс-службой Русского музея
Выставка Степана Эрьзи в Русском музее
Выставка построена по тематическому принципу. В экспозиции представлены аллегорические композиции, религиозные образы, народные типажи, а также скульптурные портреты выдающихся личностей.
Помимо шедевров Эрьзи из собрания Русского музея, на выставке представлены знаковые произведения из собраний Государственной Третьяковской галереи и Мордовского Республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи. Выставка станет передвижной: после Русского музея она будет представлена в Третьяковской галерее в Москве и Мордовском Республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи в Саранске.
Восьмого ноября 2026 года исполняется 150 лет со дня рождения скульптора Степана Эрьзи. С учетом значимости предстоящего юбилея был создан организационный комитет по подготовке к празднованию, который возглавила министр культуры РФ Ольга Любимова. Выставка в Русском музее является ключевым событием череды юбилейных мероприятий и покажет все главные шедевры выдающегося мастера.
Для посетителей выставка "Степан Эрьзя – скульптор мира. К 150-летию со дня рождения" начнет работу 1 апреля.
По словам Маниловой, на выставке представлено 26 произведений из коллекции Русского музея, более 30 произведений - из Мордовского музея и две скульптуры предоставила Третьяковская галерея.
"Выставка станет ключевым событием плана юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения скульптора. Юбилей "русского Родена" – масштабный федеральный проект, который осуществляется при поддержке министерства культуры РФ и имеет большое значение для укрепления единства культурного пространства страны. В залах Михайловского замка Русского музея будут представлены мировые шедевры, которые определили место Степана Эрьзи в ряду великих мастеров художественной культуры. Выставка раскроет его невероятные таланты, владение разными техниками и способность работать с уникальными породами дерева", - зачитала приветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой статс-секретарь -заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.
© Фото предоставлены пресс-службой Русского музеяВыставка Степана Эрьзи в Русском музее
Выставка Степана Эрьзи в Русском музее - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото предоставлены пресс-службой Русского музея
Выставка Степана Эрьзи в Русском музее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал открытие выставки знаковым в Год единства народов России.
«

"Мы сегодня открываем выставку Степана Нефедова. Это очень знаковое событие. Это скульптор от Бога. Он представитель мордовского народа. Его называли "русским Роденом"... Я хотел бы пригласить жителей нашего города, гостей нвшего города посетить эту выставку", - сказал губернатор.

"Мы имеем возможность показать сокровищницу нашего мордовского народа, русского народа здесь в Северной столице, в культурной столице России... Туристический поток Санкт-Петербурга позволит нам за короткий период познакомить с сокровищницей мировой скульптуры", - сказал на открытии выставки глава Республики Мордовия Артем Здунов.
Эрьзя - псведоним скульптора Степана Нефедова, взятый им по названию одной из мордовских народностей - эрзя, к которой принадлежал сам мастер. Имя Степана Эрьзи известно во всем мире. В европейской и мировой прессе его называли "русский Роден" , "Микеланджело с берегов Волги".
 
Музейные маршруты РоссииРоссияСанкт-ПетербургМоскваАлла МаниловаОльга ЛюбимоваАлександр БегловРусский музейГосударственный Русский музейВыставкиМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала