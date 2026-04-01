Памфилова назвала число избирателей в России в 2026 году

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число избирателей в России на 1 января 2026 года составляет свыше 111 миллионов человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Владимиром Путиным. "Избирателей у нас... на 1 января нынешнего года 111 282 92 человека", - сказала Памфилова в ходе встречи с президентом РФ

Она отметила, что списки избирателей стали максимально точными, так как сбор данных о численности голосующих происходит в режиме реального времени.