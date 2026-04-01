Стубб провел разговор с Трампом после инцидентов с упавшими БПЛА ВСУ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб после инцидентов с упавшими в стране украинскими дронами сообщил, что провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом, обсуждались Украина, Иран и НАТО.
"Провел конструктивный телефонный разговор с Дональдом Трампом. Мы обменялись мнениями о НАТО, Украине и Иране", - написал Стубб в соцсети X.
Как передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление канцелярии Стубба, президент Финляндии в ходе разговора заявил Трампу, что формируется "более европейская НАТО" и Европа "берет на себя ответственность".
Власти Финляндии сообщили 29 марта, что два БПЛА упали недалеко от Коуволы, один из них идентифицирован как украинский Ан-196. Финская полиция позднее заявила, что обезвредила один из дронов, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас. Во вторник финская погранохрана обнаружила еще один украинский беспилотник - на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви.