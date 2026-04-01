Силовики: провалившей оборону комбриг ВСУ проводит конкурс стендапа

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Командир 58-й бригады ВСУ, провалившей оборону Верхней Писаревки, проводит конкурс стендапа, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, среди личного состава 16-го армейского корпуса ВСУ проводится конкурс стендапа, инициатором которого стал комбриг 58-й отдельной механизированной бригады полковник Иван Шныра.
"Сам факт конкурса комических постановок может и направлен на поднятие "боевого духа" украинских военнослужащих, однако смешнее всего в данном случае, что решение о его проведении было принято на фоне ожесточенных боевых действий в Верхней Писаревке, за оборону которой отвечала именно 58-я бригада ВСУ. Сегодня стало известно, что населенный пункт был освобожден российскими войсками", – отметил представитель силовых структур.
Минобороны РФ в среду сообщило, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Верхняя Писаревка Харьковской области.
Отстраненный комбриг ВСУ хочет уехать к семье в США
22 марта, 19:36