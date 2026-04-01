В "Нижнекамскнефтехиме" заявили, что рисков повторного возгорания нет

КАЗАНЬ, 1 апр – РИА Новости. Рисков повторного распространения возгорания нет на "Нижнекамскнефтехиме", сообщила компания в своем Telegram-канале.
"Рисков повторного распространения возгорания нет. Поврежденный участок производства регламентно изолирован для обеспечения безопасности предприятия. Все остальные производства "Нижнекамскнефтехима" продолжают работу в штатном режиме", - говорится в сообщении компании.
Во вторник на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" произошло возгорание, в результате погибли три человека, включая пожарного МЧС. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших доставлены в больницы. Сейчас 12 человек продолжают лечение в больницах Нижнекамска и Казани, еще 49 получили медицинскую помощь амбулаторно. Десять пострадавших доставлены в федеральные медцентры и больницы Москвы.
1 апреля, 11:47