Израиль выступает против отправки сухопутных войск в Иран, пишут СМИ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Израиль не направит свои сухопутные войска в Иран, если США решат начать наземную операцию на иранской территории, утверждает портал Al-Monitor со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности.
Во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не исключают никаких вариантов в продолжении боевых действий против Ирана, включая наземную операцию.
"Израиль ясно дал понять, что он не направит никакие наземные войска в Иран, но окажет прочную поддержку военным США, если администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа примет соответствующее решение", - говорится в сообщении. В частности, по словам источника, речь идет о точных разведывательных данных и всевозможной помощи.
Собеседник портала также считает, что возможная наземная операция США будет будет чрезвычайно сложной и длительной битвой, в которой не будет гарантированной победы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.