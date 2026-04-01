Израиль выступает против отправки сухопутных войск в Иран, пишут СМИ

"Израиль ясно дал понять, что он не направит никакие наземные войска в Иран, но окажет прочную поддержку военным США, если администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа примет соответствующее решение", - говорится в сообщении. В частности, по словам источника, речь идет о точных разведывательных данных и всевозможной помощи.