17:33 01.04.2026
Израиль выступает против отправки сухопутных войск в Иран, пишут СМИ
https://ria.ru/20260401/tramp-2084308312.html
https://ria.ru/20260401/mid-2084306545.html
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль выступает против отправки сухопутных войск в Иран, пишут СМИ

Al-Monitor: Израиль не направит свои сухопутные войска в Иран

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Израиль не направит свои сухопутные войска в Иран, если США решат начать наземную операцию на иранской территории, утверждает портал Al-Monitor со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности.
Во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не исключают никаких вариантов в продолжении боевых действий против Ирана, включая наземную операцию.
США покинут Иран, когда убедятся в отсутствии ядерной угрозы, заявил Трамп
"Израиль ясно дал понять, что он не направит никакие наземные войска в Иран, но окажет прочную поддержку военным США, если администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа примет соответствующее решение", - говорится в сообщении. В частности, по словам источника, речь идет о точных разведывательных данных и всевозможной помощи.
Собеседник портала также считает, что возможная наземная операция США будет будет чрезвычайно сложной и длительной битвой, в которой не будет гарантированной победы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД России назвал угрозы Израиля логистике в Каспийском море неприемлемыми
