03:01 01.04.2026 (обновлено: 06:10 01.04.2026)
Священник рассказал, что нужно сделать в Вербное воскресенье
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главное, что нужно сделать верующим на Лазареву субботу и Вербное воскресенье, — исповедоваться, причаститься и помолиться, подготовившись к завершающей Великий пост Страстной седмице, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
"В Лазареву субботу и Вербное воскресенье нет ничего "обязательного" в том смысле, что если вы этого не сделаете, то совершите грех. Но есть то, что помогает нам встретить наступающую Страстную седмицу с чистой душой. Постарайтесь прийти в храм, чтобы разделить радость о воскрешении друга Христова — Лазаря. А в воскресенье — торжественную встречу Грядущего в Иерусалим на добровольные страдания нашего Господа. Поисповедуйтесь, причаститесь, помолитесь. Главное, что нужно сделать в эти дни, - это постараться освободить сердце от суеты и тревоги", — сказал священник.
Страстная неделя, следующая за Вербным воскресеньем, — время особого духовного сосредоточения, напомнил он.
"Пусть освященная верба будет для вас напоминанием о том, что Господь идет к нам навстречу, и от нас требуется лишь открыть Ему дверь своей души", — заключил Владислав Береговой.
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим — один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи. Ему предшествует Лазарева суббота — день, когда Христос воскресил из мертвых праведного Лазаря.
Он посвящен прибытию Иисуса Христа в Иерусалим перед иудейской Пасхой. Люди, встречавшие его в городе, устлали пальмовыми ветвями дорогу, по которой он въехал в город на осле. В напоминание об этом в Церкви установилась традиция приносить в храм и освящать пальмовые ветви, а в Русской церкви ее заменили ветки зацветающей вербы. От этого произошло второе название праздника – Вербное воскресенье.
