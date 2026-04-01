Священник рассказал, что нужно сделать в Вербное воскресенье

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главное, что нужно сделать верующим на Лазареву субботу и Вербное воскресенье, — исповедоваться, причаститься и помолиться, подготовившись к завершающей Великий пост Страстной седмице, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

"В Лазареву субботу и Вербное воскресенье нет ничего "обязательного" в том смысле, что если вы этого не сделаете, то совершите грех. Но есть то, что помогает нам встретить наступающую Страстную седмицу с чистой душой. Постарайтесь прийти в храм, чтобы разделить радость о воскрешении друга Христова — Лазаря. А в воскресенье — торжественную встречу Грядущего в Иерусалим на добровольные страдания нашего Господа. Поисповедуйтесь, причаститесь, помолитесь. Главное, что нужно сделать в эти дни, - это постараться освободить сердце от суеты и тревоги", — сказал священник.

Страстная неделя, следующая за Вербным воскресеньем, — время особого духовного сосредоточения, напомнил он.

"Пусть освященная верба будет для вас напоминанием о том, что Господь идет к нам навстречу, и от нас требуется лишь открыть Ему дверь своей души", — заключил Владислав Береговой.

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим — один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи. Ему предшествует Лазарева суббота — день, когда Христос воскресил из мертвых праведного Лазаря.