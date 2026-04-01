Минобороны рассказало о зачистке Верхней Писаревки

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские бойцы при освобождении Верхней Писаревки в Харьковской области заходили в село мелкими группами, они зачистили здания и подвалы, приступили к разминированию, сообщили в Минобороны РФ.

Об установлении контроля над населенным пунктом МО РФ сообщило ранее в среду.

"Нанеся огневое поражение по позициям ВСУ , мотострелки зашли в село мелкими группами по 2-3 человека, прикрывая друг друга с воздуха от воздействия вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военнослужащие закрепились в населенном пункте и уничтожали украинских националистов при помощи FPV-дронов и стрелкового оружия.

"Проведя зачистку зданий и подвальных помещений, военные инженеры приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов", - добавили в ведомстве.