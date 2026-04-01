Балицкий обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по людям в Васильевке

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. ВСУ намеренно били по мирным гражданам в Васильевке Запорожской области, где в результате удара по жилому дому погибла женщина и ребенок, несколько жителей ранены, противник устроил охоту на жителей региона, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.