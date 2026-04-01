Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/vakktsina-2084284070.html
Гинцбург рассказал, когда можно будет оценить действие вакцины от рака
здоровье - общество
россия
курская область
александр гинцбург
российская академия наук
невролог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg
https://ria.ru/20260311/minzdrav-2080021591.html
https://ria.ru/20260327/rossija-2083280652.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_388:0:2521:1600_1920x0_80_0_0_d777d66e374893845826621f1daa6d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, курская область, александр гинцбург, российская академия наук, невролог
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Александр Гинцбург, Российская академия наук, невролог
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Шприц с лекарством. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первые результаты введения персонализированной вакцины для лечения меланомы можно будет оценить через три месяца, заявил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, в НМИЦ радиологии Минздрава России впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК" у пациента с меланомой кожи.
«

"Вакцину ввели вчера в пол-одиннадцатого утра пациенту из Курской области. Пока с ним все хорошо, никаких негативных реакций на препарат не было. Ему 60 лет, у него меланома третьей стадии с метастазированием. Вакцина помогает бороться как раз с метастазами. Меланомы содержат наибольшее количество мутаций, поэтому с этих опухолей решили начать эксперимент с применением новой российской вакцины", - рассказал академик в беседе с "Газетой.Ru".

Отмечается, что Гинцбург сообщал, что для изготовления вакцины у больного были взяты небольшие фрагменты опухолевой и неопухолевой тканей - "эти образцы отсеквенировали и проанализировали, потом была синтезирована индивидуальная вакцина, которая вводится шприцом в плечо".
"Всего будет проведено восемь-девять введений с интервалами в две-три недели. Уровень иммунного ответа будет фиксироваться после каждой инъекции. Вакцина поможет создать мощный иммунный ответ. В первую очередь, увеличится количество лимфоцитов CD8. Перед каждым введением или во время него у пациента будут брать кровь и измерять уровень CD8-лимфоцитов. Третье введение вакцины будет в середине третьего месяца лечения, тогда мы и получим первые результаты", - объяснил Гинцбург.
Здоровье - ОбществоРоссияКурская областьАлександр ГинцбургРоссийская академия наукневролог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала