Гинцбург рассказал, когда можно будет оценить действие вакцины от рака

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первые результаты введения персонализированной вакцины для лечения меланомы можно будет оценить через три месяца, заявил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, в НМИЦ радиологии Минздрава России впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК" у пациента с меланомой кожи.
«
"Вакцину ввели вчера в пол-одиннадцатого утра пациенту из Курской области. Пока с ним все хорошо, никаких негативных реакций на препарат не было. Ему 60 лет, у него меланома третьей стадии с метастазированием. Вакцина помогает бороться как раз с метастазами. Меланомы содержат наибольшее количество мутаций, поэтому с этих опухолей решили начать эксперимент с применением новой российской вакцины", - рассказал академик в беседе с "Газетой.Ru".
Отмечается, что Гинцбург сообщал, что для изготовления вакцины у больного были взяты небольшие фрагменты опухолевой и неопухолевой тканей - "эти образцы отсеквенировали и проанализировали, потом была синтезирована индивидуальная вакцина, которая вводится шприцом в плечо".
"Всего будет проведено восемь-девять введений с интервалами в две-три недели. Уровень иммунного ответа будет фиксироваться после каждой инъекции. Вакцина поможет создать мощный иммунный ответ. В первую очередь, увеличится количество лимфоцитов CD8. Перед каждым введением или во время него у пациента будут брать кровь и измерять уровень CD8-лимфоцитов. Третье введение вакцины будет в середине третьего месяца лечения, тогда мы и получим первые результаты", - объяснил Гинцбург.