Немецкая компания сообщила об отправке тактических беспилотников на Украину

БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Немецкая оборонная компания Quantum Systems сообщила об отправке первой партии тактических беспилотников Linza 3.0 для украинских вооруженных сил.
"Компания Quantum Frontline Industries (совместное немецко-украинское предприятие - ред.) завершила производство первой партии дронов. Эти системы будут поставлены вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Quantum Systems.
Сообщается, что компания намерена в этом году расширить свои производственные мощности и нарастить поставки беспилотников для украинских вооруженных подразделений.
Другие подробности не приводятся.
Ранее Quantum Systems заключила соглашение с украинским оборонным стартапом Frontline Robotics на массовое производство беспилотников в рамках инициативы Build With Ukraine. Как сообщала газета Financial Times, компании планировали произвести около 10 тысяч дронов в 2026 году на новом заводе стоимостью 40 миллионов евро для их использования исключительно на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
