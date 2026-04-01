Немецкая компания сообщила об отправке тактических беспилотников на Украину - РИА Новости, 01.04.2026
21:11 01.04.2026
Немецкая компания сообщила об отправке тактических беспилотников на Украину
Немецкая компания сообщила об отправке тактических беспилотников на Украину - РИА Новости, 01.04.2026
Немецкая компания сообщила об отправке тактических беспилотников на Украину
Немецкая оборонная компания Quantum Systems сообщила об отправке первой партии тактических беспилотников Linza 3.0 для украинских вооруженных сил. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T21:11:00+03:00
2026-04-01T21:11:00+03:00
украина
россия
в мире, украина, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Немецкая компания сообщила об отправке тактических беспилотников на Украину

Немецкая Quantum Systems сообщила об отправке тактических БПЛА на Украину

Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Немецкая оборонная компания Quantum Systems сообщила об отправке первой партии тактических беспилотников Linza 3.0 для украинских вооруженных сил.
"Компания Quantum Frontline Industries (совместное немецко-украинское предприятие - ред.) завершила производство первой партии дронов. Эти системы будут поставлены вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Quantum Systems.
Сообщается, что компания намерена в этом году расширить свои производственные мощности и нарастить поставки беспилотников для украинских вооруженных подразделений.
Другие подробности не приводятся.
Ранее Quantum Systems заключила соглашение с украинским оборонным стартапом Frontline Robotics на массовое производство беспилотников в рамках инициативы Build With Ukraine. Как сообщала газета Financial Times, компании планировали произвести около 10 тысяч дронов в 2026 году на новом заводе стоимостью 40 миллионов евро для их использования исключительно на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
