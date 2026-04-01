Что сейчас с Брюсом Уиллисом: последние новости
18:43 01.04.2026 (обновлено: 18:46 01.04.2026)
Что сейчас с Брюсом Уиллисом: последние новости
Девятнадцатого марта 2026 года Брюсу Уиллису исполнился 71 год. Человек, который когда-то прыгал с небоскребов в фильмах, теперь с трудом встает с кресла из-за... РИА Новости, 01.04.2026
Что сейчас с Брюсом Уиллисом: последние новости

© Фото : Walt Disney Company Russia — Кадр из фильма "Армагеддон"
Кадр из фильма "Армагеддон"
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Девятнадцатого марта 2026 года Брюсу Уиллису исполнился 71 год. Человек, который когда-то прыгал с небоскребов в фильмах, теперь с трудом встает с кресла из-за лобно-височной деменции.
Как сейчас складывается жизнь короля боевиков? И какие прогнозы дают врачи?

Долгий путь к диагнозу

История болезни Брюса Уиллиса началась задолго до официального диагноза. В 2015 году на Бродвее в постановке "Мизери" 60-летний актер использовал специальный наушник прямо во время спектакля. Никто не знал, что это — первый сигнал.
2017-2019 годы. Во время съемок фильма "Стекло" режиссерам требовалось помогать Брюсу с текстом. Анонимные источники говорили о странностях его поведения. Но официально все скрывали.
В марте 2022 года семья выпустила официальное заявление: Брюс Уиллис уходит из кинематографа из-за афазии — расстройства, при котором человек теряет способность говорить и понимать речь. Это не слишком пугало: такую болезнь можно излечить.
Однако в феврале 2023 года диагноз изменили на лобно-височную деменцию. Надежды на выздоровление рухнули.
С того момента болезнь прогрессировала. В январе 2025-го Брюс в последний раз появился на публике — пожал руки пожарным в Лос-Анджелесе. Уже в марте 2026 года, по данным зарубежных СМИ, состояние актера резко ухудшилось — он практически потерял способность ходить и говорить.

Как семья живет с болезнью любимого

При лобно-височной деменции развивается также анозогнозия: мозг пациента просто не "осознает болезнь". Человек продолжает жить в иллюзии здоровья, и для него ничего не меняется.
Эмма Хеминг, нынешняя жена Брюса, в январе 2026 года дала интервью, где рассказала об этом феномене. Люди часто путают анозогнозию с психологическим отрицанием — когда человек просто не хочет признавать болезнь. На самом деле Брюс не может понять, что болен, потому что часть его мозга, отвечающая за "осознание", уже умерла.
"Я очень рада, что он об этом не знает", — сказала Эмма.
Деми Мур, первая жена Уиллиса, периодически делится фотографиями: Брюс на пляже, Брюс с дочерями, Брюс с внучкой.
Сейчас Брюс живет в отдельном доме под круглосуточным наблюдением команды профессионалов. Решение далось Эмме тяжело, но она назвала его "подарком". Брюс хотел, чтобы его дочери росли в нормальном доме, а не в больничной палате. Тем не менее все дети периодически навещают отца.
В конце 2026 года Эмма Хеминг планирует опубликовать книгу об уходе за больным. Часть средств с продажи она пожертвует фондам изучения деменции.
 
 
 
