Эрдоган заявил о намерении удержать Турцию от "пожара" на Ближнем Востоке
2026-04-01T14:16:00+03:00
https://ria.ru/20260401/iran-2084237678.html
https://ria.ru/20260331/iran-2084025617.html
https://ria.ru/20260401/iran-2084265948.html
Эрдоган: правительство нацелено удержать страну от пожара на Ближнем Востоке
АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Правительство Турции нацелено удержать страну от "пожара" в регионе Ближнего Востока, не попадая в ловушки оппозиции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее администрация президента заявляла, что Турция
не является стороной конфликта вокруг Ирана
.
"Мы полны решимости удержать Турцию в стороне от этого пожара", - сказал Эрдоган
, выступая в среду перед однопартийцами в парламенте.
По его словам, война, начавшаяся в регионе 28 февраля и продолжающаяся более месяца, усиливает угрозы безопасности.
"Нашим приоритетом является то, чтобы наша страна благополучно пережила этот бурный период", - отметил турецкий лидер.
Он подчеркнул, что власти Турции действуют "с осторожностью, сдержанностью, сбалансированностью и рациональностью", избегая шагов, которые могут втянуть страну в конфликт.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.