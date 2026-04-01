Эксперт рассказал о штрафах для иностранных водителей в Турции
08:33 01.04.2026
Эксперт рассказал о штрафах для иностранных водителей в Турции
Эксперт рассказал о штрафах для иностранных водителей в Турции - РИА Новости, 01.04.2026
Эксперт рассказал о штрафах для иностранных водителей в Турции
Автоштрафы выписываются иностранным туристам в Турции так же, как и местным жителям, никаких послаблений из-за "ошибок туриста" ожидать не стоит, рассказал РИА Новости турецкий эксперт.
2026-04-01T08:33:00+03:00
2026-04-01T08:33:00+03:00
туризм
турция
новости - туризм
турция, новости - туризм
Туризм, Турция, Новости - Туризм
Эксперт рассказал о штрафах для иностранных водителей в Турции

Бегюрджю: в Турции выписывают штрафы иностранным водителям без послаблений

Вид на город Анкара. Архивное фото
СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Автоштрафы выписываются иностранным туристам в Турции так же, как и местным жителям, никаких послаблений из-за "ошибок туриста" ожидать не стоит, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бёгюрджю.
Турции теперь не считают "ошибкой туриста" такие нарушения как превышение скорости, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, "езда в шашечки". Иностранный водитель точно так же, как и турецкий, может получить значительный штраф, у него могут конфисковать права, а в некоторых случаях – полностью запретить вождение в Турции. Ваш отпуск может быстро завершиться в результате лишь одной ошибки, потому что вы решите, к примеру, выйти из машины и устроить драку или не остановитесь по указанию полиции, или совершите другое серьезное нарушение", - сообщил эксперт.
В частности, как отметил эксперт, за отказ остановиться по приказу полицейского грозит штраф в размере 200 тысяч лир (4,5 тысячи долларов) и конфискация прав и автомобиля на 60 суток.
"Иностранные туристы могут использовать довод, что якобы не поняли указаний, или испугались, но в Турции это тяжелое нарушение", - отметил Бёгюрджю.
За езду по встречному направлению грозит штраф в 90 тысяч лир (2025 долларов) и конфискация прав на два месяца, как и за перекрытие трассы кортежем, а также агрессивное поведение на дороге и "игру в шашечки". За превышение скорости штрафы варьируются от 2 до 30 тысяч лир (45-675 долларов).
Наиболее высокие штрафы предусмотрены за езду в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков - 180 тысяч лир (4049 долларов) и конфискация прав на пять лет или их аннулирование, - а также езду без прав или после их конфискации – 200 тысяч лир.
ТуризмТурцияНовости - Туризм
 
 
