Эксперт рассказал о штрафах для иностранных водителей в Турции

СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Автоштрафы выписываются иностранным туристам в Турции так же, как и местным жителям, никаких послаблений из-за "ошибок туриста" ожидать не стоит, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бёгюрджю.

"В Турции теперь не считают "ошибкой туриста" такие нарушения как превышение скорости, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, "езда в шашечки". Иностранный водитель точно так же, как и турецкий, может получить значительный штраф, у него могут конфисковать права, а в некоторых случаях – полностью запретить вождение в Турции. Ваш отпуск может быстро завершиться в результате лишь одной ошибки, потому что вы решите, к примеру, выйти из машины и устроить драку или не остановитесь по указанию полиции, или совершите другое серьезное нарушение", - сообщил эксперт.

В частности, как отметил эксперт, за отказ остановиться по приказу полицейского грозит штраф в размере 200 тысяч лир (4,5 тысячи долларов) и конфискация прав и автомобиля на 60 суток.

"Иностранные туристы могут использовать довод, что якобы не поняли указаний, или испугались, но в Турции это тяжелое нарушение", - отметил Бёгюрджю.

За езду по встречному направлению грозит штраф в 90 тысяч лир (2025 долларов) и конфискация прав на два месяца, как и за перекрытие трассы кортежем, а также агрессивное поведение на дороге и "игру в шашечки". За превышение скорости штрафы варьируются от 2 до 30 тысяч лир (45-675 долларов).