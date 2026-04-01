Источник: Турция заинтересована в увеличении потока туристов из России

Пляж одного из курортов Антальи. Архивное фото

АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Туристический сектор Турции заинтересован в увеличении потока из РФ, так как рынок является ключевым, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.

Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, подсчитало ранее РИА Новости.

"Российский рынок остается для нас одним из ключевых, и мы заинтересованы в увеличении турпотока", — подчеркнул источник.

По его словам, турецкий туристический сектор рассматривает Россию как стратегическое направление и готов адаптировать ценовую и маркетинговую политику для сохранения конкурентоспособности.