Источник: Турция заинтересована в увеличении потока туристов из России
Источник: Турция заинтересована в увеличении потока туристов из России - РИА Новости, 01.04.2026
Источник: Турция заинтересована в увеличении потока туристов из России
Туристический сектор Турции заинтересован в увеличении потока из РФ, так как рынок является ключевым, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T05:17:00+03:00
2026-04-01T05:17:00+03:00
2026-04-01T12:43:00+03:00
россия
турция
россия, турция, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Россия, Турция, Военная операция США и Израиля против Ирана
Источник: Турция заинтересована в увеличении потока туристов из России
РИА Новости: Турция заинтересована в увеличении потока туристов из России
АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Туристический сектор Турции заинтересован в увеличении потока из РФ, так как рынок является ключевым, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, подсчитало ранее РИА Новости.
"Российский рынок остается для нас одним из ключевых, и мы заинтересованы в увеличении турпотока", — подчеркнул источник.
По его словам, турецкий туристический сектор рассматривает Россию
как стратегическое направление и готов адаптировать ценовую и маркетинговую политику для сохранения конкурентоспособности.
По данным источника, туроператоры и отели продолжают работу по привлечению российских туристов, включая специальные предложения и гибкую ценовую политику.