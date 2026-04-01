Источник: турсектор Турции готов к возможному росту спроса

АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Правительство Турции не предвидит сбоев в работе туристического сектора в случае увеличения спроса на фоне ситуации вокруг Ирана, заявил РИА Новости источник в правительстве республики.

"Турция обладает достаточными мощностями для приема растущего числа туристов, включая развитую гостиничную базу и транспортную систему. Текущие ожидания по потоку находятся в пределах уже привычной нагрузки на отрасль. Значительных сбоев в работе инфраструктуры не прогнозируется даже при увеличении спроса в высокий сезон", — отметил собеседник агентства.