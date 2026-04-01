В Турции раскритиковали израильский закон о смертной казни

АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Принятый в парламенте Израиля закон о смертной казни является продолжением политики насилия и игнорирует верховенство права, углубляя дискриминацию и пытаясь узаконить коллективное наказание, считает глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
В понедельник парламент Израиля (кнессет) принял закон о смертной казни для террористов, который многие в стране и за рубежом назвали дискриминационным в силу неоднозначности его формулировок.
"Решительно осуждаю и категорически отвергаю закон о смертной казни, принятый в парламенте Израиля и предполагающий применение исключительно к палестинцам. Этот так называемый закон является продолжением политики насилия и игнорирует верховенство права, углубляя дискриминацию и пытаясь узаконить коллективное наказание", - написал Дуран в Х.
По его словам, данный шаг свидетельствует о новом этапе давления на палестинцев.
"Это демонстрирует уровень системного давления и политики оккупации", - подчеркнул Дуран.
Он призвал международное сообщество к реакции. "Международное сообщество не должно оставаться безучастным перед этим явным нарушением права и должно предпринять конкретные шаги", - заявил он.
"Турция и впредь будет стоять на стороне справедливости и поддерживать палестинский народ", - добавил политик.
Из формулировок принятого израильскими парламентариями закона, например, следует, что для территории Западного берега реки Иордан закон, по всей видимости, не будет применяться к гражданам Израиля или тем, кто имеет статус жителя еврейского государства. Для территории Израиля предлагается внести поправки в закон об уголовном праве, установив, что смертная казнь или пожизненное заключение будут применяться к лицам, "причинившим смерть человеку с целью отрицания существования Государства Израиль при обстоятельствах совершения теракта". Подобная формулировка говорит о том, что терактами будут признаваться лишь преступления против интересов Израиля или его граждан.
Израильская гостелерадиокомпания Kan в понедельник сообщила, что согласно одобренной редакции законопроекта, смертная казнь будет приводиться в исполнение через повешение. Срок исполнения наказания установлен на 90 дней с момента вынесения приговора.