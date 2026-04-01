Культурные объекты Подмосковья могут войти в национальный турмаршрут

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство культуры и туризма Московской области планирует в 2026 году подать заявку на включение маршрута "Россия Льва Толстого" в реестр национальных туристических маршрутов (НТМ), сообщает пресс-служба ведомства.

От Московской области готовится подача заявки в части региона. Подмосковье подготовило масштабную программу интеграции в проект "Россия Льва Толстого", он приурочен к празднованию 200-летнего юбилея писателя в 2028 году.

Всероссийский комплексный экскурсионно-туристический маршрут "Россия Льва Толстого" включает Московскую область с ее усадьбами и городами, связанными с творчеством и жизнью писателя. Кольцевой маршрут "Толстовское Подмосковье" соединяет московскую усадьбу писателя "Хамовники" с усадьбами Шахматово и Боблово; музеем-заповедником Петра Чайковского в Клину; Саввино-Сторожевским монастырем в Звенигороде; музеем-заповедником Александра Пушкина "Вяземы-Захарово" в Одинцовском городском округе; музеем-заповедником А. П. Чехова в Мелихове в муниципальном округе Чехов; усадьбой Даровое, связанной с именем Федора Достоевского, в муниципальном округе Зарайск; музеем-заповедником Абрамцево в Сергиево-Посадском городском округе; музеем-заповедником "Усадьба Мураново" в Пушкинском городском округе. В программу также входят экскурсии по Коломне, Зарайску, Серпухову, Звенигороду и Сергиеву Посаду.

"Для Московской области этот проект – возможность показать неразрывную связь между великими именами русской литературы и нашими историческими ландшафтами, которые вдохновляли Толстого на создание мировых шедевров", — отмечают организаторы проекта, их слова приводят в пресс-службе министерства.