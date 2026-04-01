Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:56 01.04.2026
Культурные объекты Подмосковья могут войти в национальный турмаршрут
Министерство культуры и туризма Московской области планирует в 2026 году подать заявку на включение маршрута "Россия Льва Толстого" в реестр национальных... РИА Новости, 01.04.2026
РИА Новости
© Фото предоставлено Министерством культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство культуры и туризма Московской области планирует в 2026 году подать заявку на включение маршрута "Россия Льва Толстого" в реестр национальных туристических маршрутов (НТМ), сообщает пресс-служба ведомства.
От Московской области готовится подача заявки в части региона. Подмосковье подготовило масштабную программу интеграции в проект "Россия Льва Толстого", он приурочен к празднованию 200-летнего юбилея писателя в 2028 году.
Огурцы - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Подмосковные хозяйства собрали более 33,5 тыс тонн тепличных овощей
26 марта, 18:57
Всероссийский комплексный экскурсионно-туристический маршрут "Россия Льва Толстого" включает Московскую область с ее усадьбами и городами, связанными с творчеством и жизнью писателя. Кольцевой маршрут "Толстовское Подмосковье" соединяет московскую усадьбу писателя "Хамовники" с усадьбами Шахматово и Боблово; музеем-заповедником Петра Чайковского в Клину; Саввино-Сторожевским монастырем в Звенигороде; музеем-заповедником Александра Пушкина "Вяземы-Захарово" в Одинцовском городском округе; музеем-заповедником А. П. Чехова в Мелихове в муниципальном округе Чехов; усадьбой Даровое, связанной с именем Федора Достоевского, в муниципальном округе Зарайск; музеем-заповедником Абрамцево в Сергиево-Посадском городском округе; музеем-заповедником "Усадьба Мураново" в Пушкинском городском округе. В программу также входят экскурсии по Коломне, Зарайску, Серпухову, Звенигороду и Сергиеву Посаду.
"Для Московской области этот проект – возможность показать неразрывную связь между великими именами русской литературы и нашими историческими ландшафтами, которые вдохновляли Толстого на создание мировых шедевров", — отмечают организаторы проекта, их слова приводят в пресс-службе министерства.
Включение региональных музеев-заповедников в единую сеть национальных туристических маршрутов позволит создать бесшовный туристический продукт, объединяющий культурный потенциал центральной России. Получение этого статуса даст возможность подмосковным проектам выйти на новый уровень государственного продвижения и привлечь значительный поток внутренних и иностранных туристов в соответствии с нацпроектом "Туризм и гостеприимство", отмечают в министерстве.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала