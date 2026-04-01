Цыганов: компании сегодня выступают соинвесторами государства в образование

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники, получившие качественное образование, являются основой современного прибыльного бизнеса, поэтому технологические компании сегодня выступают соинвесторами и соавторами государства в развитии образовательных систем, заявил исполнительный директор группы "Т-Технологии" Вячеслав Цыганов, выступая на форуме "ТОЛК-2026".

"Любая прогрессивная современная компания должна стоять на трех ногах: бизнес, образование и наука. Если чего-то одного из этого нет, то надо понять почему — либо вы еще слишком маленькая или молодая компания, либо незрелая, либо ваш горизонт планирования короткий, и вы не осознаете, что хотите смотреть на 20, 30, 50 и более лет вперед", - считает Цыганов.

Он отметил, что технологические компании привносят в организацию образовательного процесса живую экспертизу, реальные кейсы, инфраструктуру и нередко длинное финансирование. "А среду, которая формирует талант, нельзя купить или арендовать — ее можно только строить долго и системно, и этот цикл в среднем занимает 5, 10, 15 лет. Если говорить, что это значит на практике конкретно для Т-Технологий, для Т-Банка, это уже 7 лет непрерывных инвестиций в образование", - пояснил топ-менеджер.

Он сообщил, что к настоящему времени более 100 тысяч школьников и студентов обучились по программам Т-Образования. "Многие ребята-участники стали победителям всероссийских олимпиад по математике, физике, информатике. У нас есть собственная система грантов, поддержки талантливых студентов, школьников, учителей. Это наши новые инвестиции. В начале года мы приобрели Московскую школу программистов, ну и, конечно же, наш Центральный университет. Мы принцип один вуз — одна компания намеренно сломали, то есть мы хотим строить не корпоративный вуз, не новый канал привлечения кадров в компанию, а скорее расширять воронку для всей индустрии", - рассказал Цыганов.

Он подчеркнул, что бизнесу необходимо инвестировать в науку, в современные платформы исследований.

"У нас есть три трека. Первый — фундаментальный, но суженный до области искусственного интеллекта, которую мы выбрали как ключевую компетенцию. У нас есть исследователи, которые успешно занимаются большими языковыми моделями... Второе направление — прикладное. Оно отличается от первого тем, что мы четко понимаем, как наши разработки превратятся в деньги, и видим конечный эффект... Третье направление — взаимодействие с вузами, учеными, академической средой", - уточнил Цыганов.

Он сообщил, что "Т-Технологии" инвестируют в исследования и разработки "достаточно разумные относительно бизнеса деньги — где-то 500–700 миллионов рублей в год, понимая, что каждый рубль должен окупиться условно через 2–3 года".