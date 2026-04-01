В Госдуме предложили оповещать о начале цветения через "Госуслуги"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили внедрить систему автоматических уведомлений через "Госуслуги" о начале цветения аллергенных растений с учётом региональной специфики.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Прошу вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность разработки и внедрения механизма СМС- и push-оповещений через портал "Госуслуги" о начале цветения аллергенных растений с учётом региональной специфики и межведомственного взаимодействия", - говорится в обращении.

Депутаты уточнили, что оповещения могут формироваться на основе данных Роспотребнадзора и региональных служб мониторинга пыльцы и направляться пользователям, давшим согласие на получение таких уведомлений.

Парламентарии напомнили, что в настоящее время в России отсутствует единая федеральная система оперативного уведомления граждан о начале цветения аллергенных растений, несмотря на широкую распространённость сезонных аллергических заболеваний.

По их словам, периоды активного пыления сопровождаются ростом обращений за медицинской помощью, временной нетрудоспособностью и снижением качества жизни граждан.