В Госдуме предложили оповещать о начале цветения через "Госуслуги"
2026-04-01T21:00:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили внедрить систему автоматических уведомлений через "Госуслуги" о начале цветения аллергенных растений с учётом региональной специфики.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность разработки и внедрения механизма СМС- и push-оповещений через портал "Госуслуги" о начале цветения аллергенных растений с учётом региональной специфики и межведомственного взаимодействия", - говорится в обращении.
Депутаты уточнили, что оповещения могут формироваться на основе данных Роспотребнадзора
и региональных служб мониторинга пыльцы и направляться пользователям, давшим согласие на получение таких уведомлений.
Парламентарии напомнили, что в настоящее время в России
отсутствует единая федеральная система оперативного уведомления граждан о начале цветения аллергенных растений, несмотря на широкую распространённость сезонных аллергических заболеваний.
По их словам, периоды активного пыления сопровождаются ростом обращений за медицинской помощью, временной нетрудоспособностью и снижением качества жизни граждан.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит повысить уровень профилактики сезонных аллергических заболеваний, снизить нагрузку на систему здравоохранения, улучшить информированность граждан и обеспечить своевременное принятие мер по защите здоровья.