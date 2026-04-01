Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 01.04.2026 (обновлено: 23:15 02.04.2026)
https://ria.ru/20260401/tsvetenie-2084638286.html
В Госдуме предложили оповещать о начале цветения через "Госуслуги"
В Госдуме предложили оповещать о начале цветения через "Госуслуги"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083733860_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40f480e6da526d9e13886859ddf81759.jpg
https://ria.ru/20260330/vrach-2083649453.html
https://ria.ru/20260325/vaktsina-2082740888.html
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦветение персика
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили внедрить систему автоматических уведомлений через "Госуслуги" о начале цветения аллергенных растений с учётом региональной специфики.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Цветение персика - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Аллергикам дали совет на пик сезона цветения
30 марта, 00:19
«
"Прошу вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность разработки и внедрения механизма СМС- и push-оповещений через портал "Госуслуги" о начале цветения аллергенных растений с учётом региональной специфики и межведомственного взаимодействия", - говорится в обращении.
Депутаты уточнили, что оповещения могут формироваться на основе данных Роспотребнадзора и региональных служб мониторинга пыльцы и направляться пользователям, давшим согласие на получение таких уведомлений.
Парламентарии напомнили, что в настоящее время в России отсутствует единая федеральная система оперативного уведомления граждан о начале цветения аллергенных растений, несмотря на широкую распространённость сезонных аллергических заболеваний.
По их словам, периоды активного пыления сопровождаются ростом обращений за медицинской помощью, временной нетрудоспособностью и снижением качества жизни граждан.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит повысить уровень профилактики сезонных аллергических заболеваний, снизить нагрузку на систему здравоохранения, улучшить информированность граждан и обеспечить своевременное принятие мер по защите здоровья.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Россиянам рассказали, когда станет доступна вакцина от аллергии на березу
25 марта, 02:28
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала