22:33 01.04.2026
Несмотря на попытки изоляции, ЦИК наращивает международную деятельность
Несмотря на попытки изоляции России, ЦИК РФ наращивает международную деятельность , заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 01.04.2026
Памфилова: ЦИК наращивает международную деятельность

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Несмотря на попытки изоляции России, ЦИК РФ наращивает международную деятельность , заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Президент в среду проводит встречу с новыми членами Центральной избирательной комиссии России. Памфилова в ходе выступления с докладом отметила, что ЦИК РФ расширяет международное сотрудничество, в том числе контакты в Азии, Африке и Латинской Америке.
"И все это несмотря на то давление, которое оказывается на них западными товарищами, в результате несмотря на все это давление, на все происки, на желание выбить нас из организаций международных, мы не пропустили ни одного удара, не происходит вожделенная Западом изоляция, а расширяется наше взаимодействие", - сказала Памфилова в ходе встречи.
Она добавила, что молодые организаторы выборов из 55 стран прошли через российские обучающие программы в рамках проекта "Новое поколение".
"Запрос на это растет, запрос сейчас превышает наши возможности", - заключила Памфилова.
В понедельник прошло первое заседание ЦИК России в новом составе, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбрали руководство комиссии. Председателем ЦИК на следующие пять лет переизбрана Памфилова, заместителем председателя Центризбиркома - Николай Булаев, секретарем комиссии вновь стала Наталья Бударина.
Памфилова поблагодарила Путина за поддержку избирательной системы
Памфилова поблагодарила Путина за поддержку избирательной системы
1 апреля, 22:32
 
