ПВО сбила две воздушных цели в Севастополе

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Силы ПВО и Черноморского флота в Севастополе отражают атаку ВСУ, уже сбито две воздушных цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не повреждены.

"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз", - добавил губернатор.