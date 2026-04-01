Трамп заявил, что не перестанет строить бальный зал, несмотря на запрет

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не перестанет перестраивать восточное крыло Белого дома, несмотря на запрет суда.

"Суд фактически сказал, что нужно одобрение конгресса, но это делается из частных средств, от богатых людей и компаний. Одобрение конгресса не нужно, мы не просим денег налогоплательщиков", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Окружной суд в Вашингтоне ранее указал, что американский лидер должен приостановить стройку, поскольку проекты, требующие такого масштабного финансирования, не могут проводиться исполнительной властью без согласования с законодателями.

Трамп пообещал, что решение будет обжаловано.

"Мы подадим апелляцию", - сказал президент.

Он указал, что в решении суда содержатся положения, позволяющие ему продолжить строительные работы.

"Мы можем продолжать строительство, если необходимо для безопасности Белого дома", - процитировал документ Трамп.