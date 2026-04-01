Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 01.04.2026 (обновлено: 12:48 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/tramp-2084157047.html
Трамп заявил, что не перестанет строить бальный зал, несмотря на запрет
Президент США Дональд Трамп заявил, что не перестанет перестраивать восточное крыло Белого дома, несмотря на запрет суда. РИА Новости, 01.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084239853_0:65:3062:1787_1920x0_80_0_0_fa796cbcdb7d0afbcfa88e0bd780bb56.jpg
https://ria.ru/20260204/tramp-2072063420.html
https://ria.ru/20260102/tramp-2066093531.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084239853_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db7bafefe7b64c4ebdce5a9878b3be55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn MartinCтроительство бального зала Белого дома на месте бывшего Восточного крыла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не перестанет перестраивать восточное крыло Белого дома, несмотря на запрет суда.
"Суд фактически сказал, что нужно одобрение конгресса, но это делается из частных средств, от богатых людей и компаний. Одобрение конгресса не нужно, мы не просим денег налогоплательщиков", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп представил первый макет будущего бального зала Белого дома
4 февраля, 00:12
Окружной суд в Вашингтоне ранее указал, что американский лидер должен приостановить стройку, поскольку проекты, требующие такого масштабного финансирования, не могут проводиться исполнительной властью без согласования с законодателями.
Трамп пообещал, что решение будет обжаловано.
"Мы подадим апелляцию", - сказал президент.
Он указал, что в решении суда содержатся положения, позволяющие ему продолжить строительные работы.
"Мы можем продолжать строительство, если необходимо для безопасности Белого дома", - процитировал документ Трамп.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент снес Восточное крыло. Под ним в рамках строительства нового корпуса военные ведут секретные работы, подтвердил ранее Белый дом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Трамп перед брифингом по разведке выбирал отделку для бального зала
2 января, 18:24
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала