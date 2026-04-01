20:55 01.04.2026
Toyota зарегистрировала три товарных знака в России
Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив РИА Новости, 01.04.2026
РИА Новости: Toyota зарегистрировала в РФ товарные знаки Etios, Crown и Liteace

Стенд компании Toyota на автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Etios", "Crown", "Liteace" поступили в ведомство в марте 2025 года. Ведомство приняло положительное решение о регистрации 1 апреля текущего года.
Под товарными знаками компания сможет продавать в России автомобили различных категорий: легковые, грузовые, электрические, внедорожники, автобусы и другие.
Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
