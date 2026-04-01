Toyota зарегистрировала три товарных знака в России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.

Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Etios", "Crown", "Liteace" поступили в ведомство в марте 2025 года. Ведомство приняло положительное решение о регистрации 1 апреля текущего года.

Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.