17:52 01.04.2026 (обновлено: 18:37 01.04.2026)
Путин оценил товарооборот России и Армении
2026-04-01T17:52:00+03:00
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084363116_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_380de5693f5e8ae6abb97d6b11689010.jpg
1920
1920
true
Путин: товарооборот России и Армении в 2025 году составил 6,4 миллиарда долларов

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве. 1 апреля 2026
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве. 1 апреля 2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Товарооборот России и Армении в 2025 году составил 6,4 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который находится в Москве с рабочим визитом.
«
"Что касается экономики, то она развивается хорошими темпами. За позапрошлый год 11 миллиардов оборот, если в долларах считать, за позапрошлый, а за прошлый, 2025 год, - 6,4 миллиарда", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент России также обратил внимание на то, что товарооборот России и Азербайджана составил в 2025 году 4,9 миллиарда долларов.
"Все-таки это о чем-то говорит", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что 1,2 миллиарда долларов от товарооборота за 2025 год пришлось на продукцию сельского хозяйства.
Путин о нахождении Армении в ЕАЭС и ЕС - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Путин заявил Пашиняну, что Армения не сможет находиться и в ЕС, и в ЕАЭС
1 апреля, 17:30
 
