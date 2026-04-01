Южная Корея внесла заявку на признание тхэквондо всемирным наследием ЮНЕСКО
14:10 01.04.2026
Южная Корея внесла заявку на признание тхэквондо всемирным наследием ЮНЕСКО
Южная Корея внесла заявку на признание тхэквондо всемирным наследием ЮНЕСКО

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Республика Корея подала в ЮНЕСКО заявку на включение тхэквондо в список нематериального культурного наследия человечества, спустя два года после того, как то же самое сделала КНДР, сообщили в южнокорейской Администрации культурного наследия.
КНДР в марте 2024 года подала в ЮНЕСКО заявку на внесение тхэквондо в список нематериального культурного наследия в качестве традиционного вида боевых искусств КНДР. В настоящее время заявка находится на стадии рассмотрения, вынесение решения по ней ожидается на 21-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая пройдет с 30 ноября по 5 декабря 2026 года в китайском Сямэне.
"Документы были поданы 31 марта", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на официальном сайте администрации.
Администрация культурного наследия Республики Корея в своем пресс-релизе выразила надежду на то, что тхэквондо все же станет для Южной Кореи и КНДР вторым по счету совместным объектом нематериального культурного наследия после включения в список ЮНЕСКО традиционной поясной борьбы "ссирым" в 2018 году.
Также администрация подчеркнула свое намерение продолжить консультации с организациями тхэквондо, другими профильными ведомствами и непосредственно ЮНЕСКО для продвижения этой заявки.
Помимо тхэквондо Администрация культурного наследия направила в штаб-квартиру ЮНЕСКО заявку на включение в список нематериального культурного наследия человечества практики применения и употребления женьшеня в Южной Корее.
