https://ria.ru/20260401/tkhekvondo-2084267247.html
Южная Корея внесла заявку на признание тхэквондо всемирным наследием ЮНЕСКО
2026-04-01T14:10:00+03:00
единоборства
юнеско
спорт
тхэквондо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg
https://ria.ru/20260327/khramtsov-2083292611.html
https://ria.ru/20260327/khramtsov-2083292131.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e9e90fd5d0b29613cdf642e1aadac884.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Республика Корея подала в ЮНЕСКО заявку на включение тхэквондо в список нематериального культурного наследия человечества, спустя два года после того, как то же самое сделала КНДР, сообщили в южнокорейской Администрации культурного наследия.
КНДР
в марте 2024 года подала в ЮНЕСКО
заявку на внесение тхэквондо в список нематериального культурного наследия в качестве традиционного вида боевых искусств КНДР. В настоящее время заявка находится на стадии рассмотрения, вынесение решения по ней ожидается на 21-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая пройдет с 30 ноября по 5 декабря 2026 года в китайском Сямэне.
"Документы были поданы 31 марта", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на официальном сайте администрации.
Администрация культурного наследия Республики Корея в своем пресс-релизе выразила надежду на то, что тхэквондо все же станет для Южной Кореи
и КНДР вторым по счету совместным объектом нематериального культурного наследия после включения в список ЮНЕСКО традиционной поясной борьбы "ссирым" в 2018 году.
Также администрация подчеркнула свое намерение продолжить консультации с организациями тхэквондо, другими профильными ведомствами и непосредственно ЮНЕСКО для продвижения этой заявки.
Помимо тхэквондо Администрация культурного наследия направила в штаб-квартиру ЮНЕСКО заявку на включение в список нематериального культурного наследия человечества практики применения и употребления женьшеня в Южной Корее.