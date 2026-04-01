07:08 01.04.2026 (обновлено: 14:08 02.04.2026)
Кубинцы с оптимизмом встретили прибытие российского танкера с нефтью
Жители Гаваны в разговорах с РИА Новости с оптимизмом восприняли прибытие российского танкера с нефтью на фоне острого энергетического кризиса на Кубе. РИА Новости, 02.04.2026
в мире, куба, россия, гавана, дональд трамп
В мире, Куба, Россия, Гавана, Дональд Трамп
Кубинцы с оптимизмом встретили прибытие российского танкера с нефтью

© AP Photo / Ramon EspinosaРоссийский нефтяной танкер "Анатолий Колодкин" в Матансасе, Куба
© AP Photo / Ramon Espinosa
Российский нефтяной танкер "Анатолий Колодкин" в Матансасе, Куба
ГАВАНА, 1 апр - РИА Новости. Жители Гаваны в разговорах с РИА Новости с оптимизмом восприняли прибытие российского танкера с нефтью на фоне острого энергетического кризиса на Кубе.
"Теперь проблемы с транспортом закончатся, закончатся отключения электричества ... Хоть что-то, передышка. Но это не решит полностью этот серьезный кризис", - заявил студент Яниэль Эрнандес, разговор с которым состоялся в центральном районе Гаваны Ведадо.
Куба поблагодарила Россию за помощь в сфере энергетики
31 марта, 16:29
Танкер "Анатолий Колодкин" с грузом 100 тысяч тонн нефти прибыл в порт Матансас накануне, а его разгрузка стала одной из главных тем обсуждения как в местных СМИ, так и среди населения.
"Россия имеет традицию помощи Кубе, которая восходит ко временам СССР, и хотя были периоды охлаждения, прочные связи сохраняются до сих пор. То, что Россия сейчас отправляет танкер, многое говорит о ее готовности помочь, протянуть руку, когда другу это нужно", - напомнила другая собеседница РИА Новости - пенсионерка Виктория Эррера, которая в молодости изучала в Москве ядерную физику.
В соцсетях распространяются кадры, снятые жителями города Матансас, которые показывают вход российского танкера в местную бухту - одну из самых красивых и глубоких на острове. В комментариях пользователей преобладают слова благодарности России за помощь, оптимизм и иногда - умеренный скептицизм.
"В условиях такого дефицита любая помощь всегда приветствуется. Мы должны поблагодарить Россию за эту поставку. Многие говорят, что этого недостаточно. Возможно, они правы, но это первая страна, которая отправляет нам нефть после того, как (американский президент) Дональд Трамп пригрозил пошлинами тем, кто будет продавать или отправлять нефть на Кубу", - заявил агентству инженер Хорхе Пелаэс.
Власти Кубы также обратили внимание на широкий общественный резонанс вокруг прибытия судна. Замглавы МИД Карлос Фернандес де Коссио написал в соцсетях, что, возможно, еще никогда приход нефтяного танкера не вызывал столь большого интереса.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Россия обсуждает варианты помощи Кубе, заявил Песков
20 марта, 13:12
 
